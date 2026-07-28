Veliteľ juhoafrickej armády navštívil Rusko: Obe krajiny plánujú posilniť väzby

MOSKVA - Náčelník juhoafrickej armády Lawrence Mbatha v utorok rokoval s vedením ruskej armády v Moskve. Dohodli sa na posilnení väzieb medzi pozemnými silami svojich krajín, píše o tom agentúra Reuters.
Mbatha pricestoval na oficiálnu návštevu Ruska už po druhýkrát. Spolu s delegáciou podľa ruského ministerstva obrany po rokovaniach v Moskve navštívia vojenské akadémie a spoločnosti obranného priemyslu.
V Moskve diskutovali o spoločných projektoch zameraných na zvýšenie bojovej pripravenosti armád oboch krajín, uviedol ruský rezort obrany. „Boli dosiahnuté dohody o ďalšom posilnení spolupráce medzi pozemnými silami v rôznych oblastiach,“ dodal. Južná Afrika sa snaží v ruskej vojne na Ukrajine zastávať neutrálne postavenie a zároveň udržiavať silné vzťahy s Ruskom ako partnerským členom skupiny BRICS.