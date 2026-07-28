Ružinov zasiahol požiar: Garáž zachvátili plamene! Hasiči zasahovali v skorých ranných hodinách

V bratislavskom Ružinove horela garáž (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na Čmelíkovej ulici v bratislavskom Ružinove v utorok ráno horela garáž. Pri udalosti sa nikto nezranil. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
Galéria: V Ružinove horela garáž
Krátko po 5.00 h ohlásili hasičom dymenie z radovej garáže. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar interiéru garáže obývanej pravdepodobne ľuďmi bez domova lokalizovali použitím jedného prúdu vody,“ uviedol zbor. Hasiči následne rozoberali deliace priečky nachádzajúce sa v garáži, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a vykonávali prieskum termokamerou.