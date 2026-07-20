Taraba so starostom zo známej filmovej lokality: Toto sú podľa neho dôsledky nadmernej ochrany prírody

SÚĽOV-HRADNÁ - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba zverejnil video zo Súľovských vrchov, v ktorom spolu so starostom obce Súľov-Hradná Jaroslavom Bušfym kritizuje súčasný spôsob ochrany prírody v lokalite. Obaja tvrdia, že prísny režim ochrany spôsobil zarastanie skalných útvarov, úbytok vzácnych druhov rastlín aj živočíchov a negatívne ovplyvnil tradičné hospodárenie.
Taraba vo videu pripomenul, že Súľovské vrchy patria medzi najznámejšie prírodné scenérie na Slovensku a nakrúcali sa tu filmy ako Sokoliar Tomáš, Pacho, hybský zbojník či Soľ nad zlato. Podľa ministra sa však krajina za posledné desaťročia výrazne zmenila.
„Nachádzame sa v obci Súľov, za mnou sú Súľovské vrchy a natáčali sa tu aj filmy ako Sokoliar alebo Pacho, hybský zbojník, Soľ nad zlato. Pozrite, čo spôsobuje, že pred desiatkami rokov tam určili, že by piata zóna ochrany. Tie vrchy v podstate miznú, celé sa to pokrýva stromami, pričom historicky to bolo vždy tak pekne obnažené, ľudia to videli,“ uviedol Taraba.
Minister zároveň tvrdí, že ochrana územia podľa neho prispela k útlmu tradičného hospodárenia. Podľa jeho slov zanikol chov dobytka, zarastajú lúky a vidiek prichádza o charakteristický ráz krajiny.
„Konkrétne tu počúvame, ako vo veľkom zanikol akýkoľvek chov dobytka, pretože povyháňali ekosystém, ľuďom pobrali poľnohospodársku činnosť, zarastajú tu lúky. Myslím si, že vždy treba hľadať taký primeraný stred a nevidieť v každom nepriateľa prírody. Prírodu sme zdedili aj výsledkom toho, že ľudia sa o svoje políčka starali a poľnohospodári sa starali o to, čo im bolo zverené. Aktivisti by nemali iba bezbreho pretláčať niečo, čo ničí svojím spôsobom aj bežný život ľudí tu na vidieku,“ vyhlásil.
K ministrovi sa pridal aj starosta Súľov-Hradnej Jaroslav Bušfy, ktorý tvrdí, že zarastanie územia poškodilo pôvodné prírodné hodnoty Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly.
„Toto boli Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Vidíte, kde sú skaly? Tam zarastajú, to umelo vysadili, zničili, lebo ideme niečo zachraňovať. Stratili sa nám vzácne motýle, chrústy, trávy. Na tej lúke bývalo okolo dvadsať druhov orchideí, orchideje vstávačovité, ktoré boli veľmi krásne. Teraz nám to zarástlo a nemáme ani motýľov, ani orchideje. Takže čo chránime? Prírodu? Nechápem,“ povedal starosta.
Bušfy, ktorý je podľa vlastných slov starostom už 28 rokov, dodal, že ho vývoj v lokalite mrzí. „Som starosta 28 rokov a som z toho smutný, čo zanecháme našim ďalším. Lebo ako sa hovorí, sedliak nikdy nepoškodí svoju roličku, ani neuškodí sebe, tak ako niektorí ochranári,“ uzavrel.
Vyjadrenia ministra aj starostu zazneli vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Ide o ich pohľad na vývoj územia a dôsledky prísnej ochrany prírody v oblasti Súľovských vrchov. Ochranári dlhodobo argumentujú, že bezzásahový režim má za cieľ zachovanie prirodzených prírodných procesov a ochranu vzácnych biotopov, pričom diskusia o vhodnom spôsobe manažmentu viacerých chránených území na Slovensku prebieha už niekoľko rokov.