Pondelok20. júl 2026, meniny má Eliáš, Iľja, Eliána, zajtra Daniel

Taraba so starostom zo známej filmovej lokality: Toto sú podľa neho dôsledky nadmernej ochrany prírody

Ilustračný obrázok
(Zdroj: YouTube/tomastaraba-vicepremier)
© Zoznam/red © Zoznam/red

SÚĽOV-HRADNÁ - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba zverejnil video zo Súľovských vrchov, v ktorom spolu so starostom obce Súľov-Hradná Jaroslavom Bušfym kritizuje súčasný spôsob ochrany prírody v lokalite. Obaja tvrdia, že prísny režim ochrany spôsobil zarastanie skalných útvarov, úbytok vzácnych druhov rastlín aj živočíchov a negatívne ovplyvnil tradičné hospodárenie.

Taraba vo videu pripomenul, že Súľovské vrchy patria medzi najznámejšie prírodné scenérie na Slovensku a nakrúcali sa tu filmy ako Sokoliar Tomáš, Pacho, hybský zbojník či Soľ nad zlato. Podľa ministra sa však krajina za posledné desaťročia výrazne zmenila.

Nachádzame sa v obci Súľov, za mnou sú Súľovské vrchy a natáčali sa tu aj filmy ako Sokoliar alebo Pacho, hybský zbojník, Soľ nad zlato. Pozrite, čo spôsobuje, že pred desiatkami rokov tam určili, že by piata zóna ochrany. Tie vrchy v podstate miznú, celé sa to pokrýva stromami, pričom historicky to bolo vždy tak pekne obnažené, ľudia to videli, uviedol Taraba.

Minister zároveň tvrdí, že ochrana územia podľa neho prispela k útlmu tradičného hospodárenia. Podľa jeho slov zanikol chov dobytka, zarastajú lúky a vidiek prichádza o charakteristický ráz krajiny.

Konkrétne tu počúvame, ako vo veľkom zanikol akýkoľvek chov dobytka, pretože povyháňali ekosystém, ľuďom pobrali poľnohospodársku činnosť, zarastajú tu lúky. Myslím si, že vždy treba hľadať taký primeraný stred a nevidieť v každom nepriateľa prírody. Prírodu sme zdedili aj výsledkom toho, že ľudia sa o svoje políčka starali a poľnohospodári sa starali o to, čo im bolo zverené. Aktivisti by nemali iba bezbreho pretláčať niečo, čo ničí svojím spôsobom aj bežný život ľudí tu na vidieku, vyhlásil.

K ministrovi sa pridal aj starosta Súľov-Hradnej Jaroslav Bušfy, ktorý tvrdí, že zarastanie územia poškodilo pôvodné prírodné hodnoty Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly.

Toto boli Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Vidíte, kde sú skaly? Tam zarastajú, to umelo vysadili, zničili, lebo ideme niečo zachraňovať. Stratili sa nám vzácne motýle, chrústy, trávy. Na tej lúke bývalo okolo dvadsať druhov orchideí, orchideje vstávačovité, ktoré boli veľmi krásne. Teraz nám to zarástlo a nemáme ani motýľov, ani orchideje. Takže čo chránime? Prírodu? Nechápem, povedal starosta.

Bušfy, ktorý je podľa vlastných slov starostom už 28 rokov, dodal, že ho vývoj v lokalite mrzí. Som starosta 28 rokov a som z toho smutný, čo zanecháme našim ďalším. Lebo ako sa hovorí, sedliak nikdy nepoškodí svoju roličku, ani neuškodí sebe, tak ako niektorí ochranári, uzavrel.

Vyjadrenia ministra aj starostu zazneli vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Ide o ich pohľad na vývoj územia a dôsledky prísnej ochrany prírody v oblasti Súľovských vrchov. Ochranári dlhodobo argumentujú, že bezzásahový režim má za cieľ zachovanie prirodzených prírodných procesov a ochranu vzácnych biotopov, pričom diskusia o vhodnom spôsobe manažmentu viacerých chránených území na Slovensku prebieha už niekoľko rokov.

Viac o téme: StarostaVicepremiérSúľovské skalyTomáš TarabaJaroslav BušfySúľov-Hradná
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obrovský záujem o štátnu
Obrovský záujem o štátnu výzvu! Tisíce Slovákov prilákal program obnovy domu, podľa Tarabu padol limit za 45 minút
Domáce
Ústavný súd odmietol sťažnosť
Tarabov projekt ustál súdny spor: Ústavný súd odmietol sťažnosť k PVE Málinec – Látky
Domáce
Poslankyňa Národnej rady SR
Spaľovňa Slovnaftu rozdeľuje verejnosť: PS kritizuje súhlas ministerstva
Domáce
Riaditeľ komunikácie Slovnaft a.s.
Slovnaft dostal zelenú: Kontroverzná spaľovňa odpadu v Bratislave je o krok bližšie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Prominenti
Slovenské derby vyhral dostihový kôň Alma De Fuego
Slovenské derby vyhral dostihový kôň Alma De Fuego
Správy
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Prominenti

Domáce správy

Taraba so starostom zo
Taraba so starostom zo známej filmovej lokality: Toto sú podľa neho dôsledky nadmernej ochrany prírody
Domáce
Ilustračné foto
Na viacerých miestach v Bratislave treba rátať so zdržaním
Domáce
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
Záchranár Klonga varuje: Topiaci sa nemusí kričať – ako rozpoznať nebezpečenstvo vo vode a zachrániť život
Záchranár Klonga varuje: Topiaci sa nemusí kričať – ako rozpoznať nebezpečenstvo vo vode a zachrániť život
Bratislava

Zahraničné

FOTO Trapas pri odovzdávaní trofeje:
Trapas pri odovzdávaní trofeje: Trump opäť zostal pri oslavách na pódiu, vypočul si bučanie z tribún!
Zahraničné
Andy Burnham
Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie, nahradí ho Andy Burnham
Zahraničné
FOTO Zemetrasenie v Peru si
Zemetrasenie v Peru si vyžiadalo najmenej šesť obetí, stovky ľudí prišli o domov
Zahraničné
J. D. Vance
Rodina amerického viceprezidenta sa rozrástla: J. D. Vanceovi sa narodilo štvrté dieťa
Zahraničné

Prominenti

Mel C
Radosť medzi Spice Girls: Vydala sa na staré kolená!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Domáci prominenti
Krst knihy Emila Horvátha,
Richterová a Horváth sú spolu už 55 rokov: Majú len JEDNU svadobnú fotku, oddával ich opitý úradník
Osobnosti
Fashion Live. Na snímke
Svarinská so staršou sestrou na FOTO: Podoba? Budete ju tam hľadať márne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci zistili, ako rýchlo
Vedci zistili, ako rýchlo sa priberá pri nedostatku spánku: Riziko rastie už po krátkej dobe!
Zaujímavosti
Obézni ľudia pod paľbou
Obézni ľudia pod paľbou predsudkov: TOTO si myslí väčšina Slovákov
Zaujímavosti
Milióny ľudí nosia v
Milióny ľudí nosia v tele nebezpečného parazita a ani o tom nevedia: Môže poškodiť zrak, ba ohroziť život!
vysetrenie.sk
Vedci prišli s bláznivým
Vedci prišli s bláznivým plánom: Chcú postaviť „vesmírny airbag“ proti Slnku!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce

Ekonomika

Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Torres venoval gól celému Španielsku, Messi po zápase uznal kvalitu súpera: Boli lepší
MS VO FUTBALE 2026 Torres venoval gól celému Španielsku, Messi po zápase uznal kvalitu súpera: Boli lepší
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Napínavé finále, ktoré rozhodlo až predĺženie: Španieli sa stávajú majstrami sveta!
MS VO FUTBALE 2026 Napínavé finále, ktoré rozhodlo až predĺženie: Španieli sa stávajú majstrami sveta!
MS vo futbale
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil! Pogačar to povedal na plné ústa
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil! Pogačar to povedal na plné ústa
Tour de France
MS VO FUTBALE 2026 Ohlasy na triumf Španielska: Nevýrazný Messi a futbal triumfoval nad brutalitou
MS VO FUTBALE 2026 Ohlasy na triumf Španielska: Nevýrazný Messi a futbal triumfoval nad brutalitou
MS vo futbale

Auto-moto

NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Rady, tipy a triky
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Pracovné prostredie
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Vyhorenie

Varenie a recepty

Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu – v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu &#8211; v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
Rady a tipy
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Rady a tipy

Technológie

Ako prežiť bez jedla až 5 rokov? Odpoveď ukrýva tento obrí živočích z hlbín mora, má jeden z najzvláštnejších metabolizmov vôbec
Ako prežiť bez jedla až 5 rokov? Odpoveď ukrýva tento obrí živočích z hlbín mora, má jeden z najzvláštnejších metabolizmov vôbec
Veda a výskum
USA vypálili na Irán tretinu zásob Tomahawkov. Vo vojne s Čínou by kľúčová munícia došla za pár dní
USA vypálili na Irán tretinu zásob Tomahawkov. Vo vojne s Čínou by kľúčová munícia došla za pár dní
Moderná vojna a konflikty
Sladidlá sa tvária ako zdravšia náhrada cukru. Vedci ich spojili s nečakaným vplyvom na mozog
Sladidlá sa tvária ako zdravšia náhrada cukru. Vedci ich spojili s nečakaným vplyvom na mozog
Veda a výskum
Rusko začalo používať Jak-52 a An-2 ako nosiče FPV interceptorov. Ukrajinské drony teraz lovia priamo zo vzduchu
Rusko začalo používať Jak-52 a An-2 ako nosiče FPV interceptorov. Ukrajinské drony teraz lovia priamo zo vzduchu
Armádne technológie

TN LIVE

Opora reprezentácie smeruje do Euroligy. Líderky našli nové tímy v Grécku
Opora reprezentácie smeruje do Euroligy. Líderky našli nové tímy v Grécku
Európa
Ďalšie zmeny v extraligových kluboch
Ďalšie zmeny v extraligových kluboch
Extraliga mužov
Podceňovali ho, hral zranený. Má 12 trofejí za sezónu a v New Yorku už nebude nikdy platiť za jedlo
Podceňovali ho, hral zranený. Má 12 trofejí za sezónu a v New Yorku už nebude nikdy platiť za jedlo
NBA
Dvadsiatka sa na záver dočkala, skončila na 19. mieste
Dvadsiatka sa na záver dočkala, skončila na 19. mieste
Reprezentácie

Bývanie

Oklame vás, že je väčší ako naozaj. Byt s 35 m2 ukazuje, ako bývať funkčne na malej ploche
Oklame vás, že je väčší ako naozaj. Byt s 35 m2 ukazuje, ako bývať funkčne na malej ploche
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?

Pre kutilov

Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mamou sa stala už ako 23-ročná: Dcéra známej slovenskej moderátorky sa zasnúbila, identitu partnera tají
Slovenské celebrity
Mamou sa stala už ako 23-ročná: Dcéra známej slovenskej moderátorky sa zasnúbila, identitu partnera tají
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trapas pri odovzdávaní trofeje:
Zahraničné
Trapas pri odovzdávaní trofeje: Trump opäť zostal pri oslavách na pódiu, vypočul si bučanie z tribún!
Živnostníkov čakajú veľké zmeny!
Domáce
Živnostníkov čakajú veľké zmeny! Zbavia sa otravnej administratívnej povinnosti: TOTO sú nové pravidlá
Záchranári prehľadávajú ruiny domu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ďalšia noc hrôzy na Ukrajine: Ruské útoky zabíjali v Záporoží aj pri Odese!
Vladimir Putin
Zahraničné
Putinovi hrozí drvivá porážka: TENTO polostrov mal byť jeho triumfom! Teraz je jeho slabinou

Ďalšie zo Zoznamu