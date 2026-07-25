Ministri podpísali dôležité memorandum: POZRITE, akú novú prácu po novom dostanú slovenskí trestanci!

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rozšíri možnosti výkonu trestu povinnej práce. Odsúdení budú môcť po novom pomáhať aj pri čistení riek, brehov a ďalších činnostiach zameraných na ochranu životného prostredia. Informovala o tom hovorkyňa MS Barbora Škulová.
„Trest povinnej práce má mať zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Odsúdený preberá zodpovednosť za svoje konanie, vytvára si pracovné návyky a zároveň svojou prácou vracia spoločnosti konkrétnu hodnotu. Občania navyše priamo uvidia, že alternatívny trest má reálny a užitočný výsledok,“ uviedol minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD).
Škulová podotkla, že memorandum vytvára podmienky na rozšírenie siete poskytovateľov trestu povinnej práce a zapojenie odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu, o MŽP a organizácie v jeho pôsobnosti. „Odsúdení tak budú môcť vykonávať práce priamo spojené so starostlivosťou o prírodu, vodné toky a životné prostredie. Cieľom spolupráce je zvýšiť účinnosť alternatívnych trestov, posilniť ich preventívny a resocializačný účinok, obmedziť riziko opakovania trestnej činnosti a zároveň priniesť viditeľný úžitok pre verejnosť,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Ako dodala hovorkyňa MS, výkon trestu povinnej práce bude zabezpečovaný pri dôslednom rešpektovaní zákonných podmienok, základných práv a slobôd, ako aj zásad bezpečnosti, hospodárnosti a efektívnosti verejnej správy. Spoluprácu oboch rezortov považuje za ďalší krok k tomu, aby sa alternatívne tresty na Slovensku využívali vo väčšej miere, mali jasný obsah a prinášali konkrétny prínos odsúdeným, spoločnosti aj životnému prostrediu.