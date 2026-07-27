Šéfka SIŽP Calpašová odchádza do dôchodku, envirorezort hľadá náhradu

Slovenskú inšpekciu životného prostredia povedie do ukončenia transparentného výberového konania jej súčasná šéfka Anna Calpašová. Dlhoročná odborníčka na správne konania v oblasti životného prostredia požiadala o uvoľnenie z funkcie vzhľadom na dosiahnutý dôchodkový vek.
"Rešpektujem rozhodnutie súčasnej šéfky Slovenskej inšpekcie životného prostredia nepokračovať po dosiahnutí dôchodkového veku v tejto náročnej a odbornej funkcii. Pani Calpašovej ďakujem za profesionálne odvedenú prácu bez akýchkoľvek pochybení či škandálov a prajem jej veľa šťastia v jej ďalšom osobnom živote,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
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Cieľom ministerstva je zabezpečiť transparentný proces výberového konania bez politického tlaku. Úlohou nového vedenia bude pokračovať v profesionalizácii inšpekcie životného prostredia s cieľom priniesť lepšiu efektivitu vykonávania štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie.