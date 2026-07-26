Odpusťte mi, dal som si len jedno pivo, prosíkal policajtov MOLDAVČAN pri Nitre: TOTO ho vyšlo draho!

NITRA - Myslel si, že ho policajti pustia s napomenutím. Muž zo zahraničia, ktorého hliadka zastavila v sobotu ráno pri Nitre, sa snažil vysvetliť, že večer predtým vypil iba jedno pivo. Keď nafúkal 0,3 promile, prosil policajtov, aby mu priestupok odpustili. Neuspel. Prípad zároveň ukazuje, aké nepríjemné následky môže mať aj zostatkový alkohol za volantom.
Na prípad upozornil portál tnlive.sk. Policajti zastavili vodiča približne o 8:00 hodine ráno. Dychová skúška ukázala 0,3 promile alkoholu, pričom muž sa snažil hliadku presvedčiť, že nejde o úmyselné porušenie pravidiel. "Môžete mi to odpustiť, ja tam odstavím auto. Ja som si dal včera o 22:00 hodine pivo, na Slovensku som už roky, prvýkrát sa mi to stalo," presviedčal vodič policajtov.
Ich odpoveď bola stručná a jednoznačná: "To u nás tak na Slovensku nefunguje." Keďže muž opakovane nafúkal, o vodičský preukaz prišiel a za volant si najbližšie mesiace nesadne.
Jedno pivo môže znamenať mesiace problémov
Prípad zároveň pripomína, že aj relatívne nízka hladina alkoholu môže mať pre vodiča vážne následky. Okrem pokuty od 150 do 800 eur a zákazu činnosti až na tri roky čaká priestupcov po skončení trestu ešte zdĺhavý proces opätovného získania vodičského oprávnenia.
Vodiči musia absolvovať psychiatrické vyšetrenie, sériu stretnutí u dopravného psychológa a napokon znovu preukázať svoje vedomosti na dopravnom inšpektoráte. Len tieto úkony ich môžu stáť stovky eur, pričom zdravotná poisťovňa ich neprepláca.
Podľa odborníkov si mnohí neuvedomujú, že zostatkový alkohol môže v tele pretrvávať aj ráno po večernom pití. Polícia preto opakovane zdôrazňuje, že ak si vodič nie je istý, či je úplne triezvy, za volant by si vôbec nemal sadať.