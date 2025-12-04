Poznáme najlepšie nemocnice na Slovensku: REBRÍČEK Pozrite sa, ako obstála tá vaša!

BRATISLAVA – Poznáme najlepšie nemocnice na Slovensku. Sú nimi Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku a nemocnica v Košiciach-Šaci.
Rebríček nemocníc zostavila na základe vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za posudzované obdobie uplynulých 4 rokov mimovládna nezisková organizácia INEKO. Ide v poradí už o 11. ročník.
Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2025 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc, teda veľkých nemocníc, získala opäť po roku a celkovo po šiesty raz Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Druhé miesto obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala, tak ako vlani, Univerzitná nemocnica Martin. „Na prvých troch miestach sa poradie nezmenilo už štyri roky po sebe a ostatných osem rokov sa na stupňoch víťazov striedajú len tieto zariadenia. Zároveň platí, že ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších jedenástich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia, Rooseveltka chýbala v prvej trojke len raz - v úvodnom ročníku (2015) a martinská univerzitka bola mimo nej len dvakrát,“ poznamenalo INEKO.
„Umiestnenie medzi tromi najlepšími nemocnicami v hodnotení Nemocnica roka 2025 je pre nás významným ocenením práce celého kolektívu – lekárov, zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu. Už niekoľko rokov sa nám darí držať na popredných priečkach, čo je pre nás nielen potvrdením kvality našej práce, ale aj silnou motiváciou pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti našim pacientom a neustále rozvíjať našu nemocnicu. Chcem poďakovať každému jednotlivcovi za jeho obetavú prácu. Rovnako chcem poďakovať a oceniť podporu nášho zriaďovateľa, Ministerstva obrany SR, ktorá je kľúčová pre udržiavanie a ďalší rozvoj kvality našej nemocnice,“ uviedol riaditeľ víťaznej Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Marian Križko.
Po medicínsko-ekonomickej stránke najnáročnejších pacientov na Slovensku lieči Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Za ostatných 5 rokov je absolútnym lídrom spomedzi všetkých slovenských nemocníc v oblasti transparentnosti a otvorenosti komunikácie voči verejnosti.
Kategória Všeobecné nemocnice (stredne veľké a malé nemocnice)
Nemocnicou roka 2025 v kategórii všeobecných nemocníc sa opätovne stala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., ktorá získala toto ocenenie inštitútu INEKO už po siedmykrát v rade, pričom v doterajších jedenástich ročníkoch nebola horšia ako druhá. Premiérovú účasť v aktuálnom hodnotení si veľmi úspešne odbila od apríla 2023 fungujúca bratislavská Nemocnica BORY, a.s. z nemocničnej siete Penta Hospitals, ktorej len o vlások unikla prvá priečka. Bronzové ocenenie získala minulý rok druhá - Nemocnica Topoľčany, a.s. z rovnakej nemocničnej siete. Po roku sa zopakovalo, že na prvých troch pozíciách sa umiestnili nemocnice fungujúce ako akciové spoločnosti a zároveň, prvýkrát v histórii hodnotenia Nemocnica roka, ide o zariadenia, ktoré sú zriadené súkromnými spoločnosťami (AGEL a Penta Hospitals).
„Dlhodobo úspešné umiestnenie v hodnotení INEKO Nemocnica roka je potvrdením správnosti stratégie vedenia nemocnice, Skupiny AGEL a nášho jediného akcionára. Rok 2025 bol pre nás výnimočný, stali sme sa fakultnou nemocnicou a ohlásili investíciu 150 miliónov eur do košického zdravotníckeho klastra. Dôveru a priazeň našich pacientov prijímame s pokorou ako silný záväzok do budúcnosti. Úprimné poďakovanie patrí našim zamestnancom, vďaka ktorým je Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca symbolom spojenia špičkovej, inovatívnej medicíny a ľudského prístupu k pacientom,“ uviedol riaditeľ a predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEL Košice-Šaca František Sabol.