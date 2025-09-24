Veľká policajná akcia na juhu Slovenska: Desivé odhalenia o prípade nezvestného Rýpala

BRATISLAVA - Po rokoch mlčania vychádzajú na povrch nové informácie o osude investigatívneho novinára Paľa Rýpala, ktorý je nezvestný od roku 2008. Uznesenie o väzbe Norberta Kosťova opisuje desivý priebeh jeho únosu a plán vraždy. Polícia Kosťova v stredu eskortovala na miesta spojené s jeho zmiznutím.
Slovensko sa dozvedá ďalšie detaily o prípade zmiznutého investigatívneho novinára Paľa Rýpala. Ako informovala TV Markíza, do uznesenia o väzbe Norberta Kosťova sa dostali podrobnosti, ktoré majú opisovať posledné chvíle novinárovho života.
Podľa dokumentu si niekto objednal jeho vraždu. „Po zadaní objednávky bol poškodený neustále monitorovaný a sledovaný ďalšími páchateľmi, za účelom neustáleho mapovania jeho pohybu a stanovenia najvhodnejšieho času na jeho fyzickú likvidáciu,“ uvádza sa v uznesení.
Rýpal bol podľa spisu naposledy v hoteli v Štúrove. Pri prechádzke po ulici ho mali páchatelia obkľúčiť, spútať a naložiť do auta. „Na ktorom prišli, a s ktorým ho preniesli na bližšie neurčené miesto v lesnom poraste,“ stojí v dokumente. Následne mal byť „zatiaľ bližšie nezisteným spôsobom usmrtený“. Jeho telo mali páchatelia zakopať do vopred pripraveného hrobu.
Veľká policajná akcia na juhu Slovenska
Norberta Kosťova v súčasnosti eskortuje policajná jednotka priamo na miesta, ktoré podľa jeho výpovede súvisia s únosom a vraždou novinára.
Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.