Americkú ambasádu v Bratislave čaká veľké SŤAHOVANIE: USA už nakúpilo pozemky a rieši papierovačky!

BRATISLAVA - Projekt výstavby nového sídla Veľvyslanectva USA na Slovensku v Bratislave je v súčasnosti vo fáze plánovania. Pracuje sa na potrebných povoleniach či spresňovaní harmonogramu. Uviedlo to Veľvyslanectvo USA na Slovensku. V súčasnosti sídli americká ambasáda na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a budova je dlhé roky oplotená. Diskusie o odstránení oplotenia prebiehajú od roku 2016.
„Projekt výstavby novej budovy je v súčasnosti vo fáze plánovania,“ skonštatovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Podľa svojich vyjadrení úzko spolupracuje s predstaviteľmi mesta na zosúladení očakávaní, zabezpečení potrebných schválení a získaní všetkých potrebných povolení.
Kedy by sa mohlo začať so samotnou výstavbou, je zatiaľ otázne. Vlani v lete ambasáda odhadovala, že by sa s výstavbou mohlo začať v apríli 2028 a trvať by mala 28 - 60 mesiacov. „Na základe rokovaní s príslušnými mestskými úradmi a ďalšími kompetentnými orgánmi priebežne spresňujeme harmonogram projektu,“ poznamenalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
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Veľvyslanectvo zároveň naďalej predpokladá, že nájom pozemkov užívaných ako bezpečnostná zóna pre ambasádu na Hviezdoslavovom námestí, ktorý je predĺžený do roku 2035, bude postačujúci. Predĺženie nájmu na ďalších desať rokov schválilo vlani v júni najprv bratislavské mestské zastupiteľstvo a následne aj miestne zastupiteľstvo Starého Mesta, na území ktorého sa ambasáda nachádza. Výška nájomného za rok zostala rovnaká, teda 481 070 eur. Suma je zároveň opätovne delená medzi hlavné mesto a mestskú časť v pomere 75:25.
Diskusie o odstránení oplotenia prebiehajú od roku 2016
Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajaté od roku 2005. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 prijalo bezpečnostné opatrenia v podobe oplotenia budovy aj v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Diskusie o odstránení oplotenia z historického centra mesta prebiehajú od roku 2016. Podľa mnohých by bolo práve presídlenie budovy aj vzhľadom na bezpečnostné opatrenia najvhodnejším riešením.
Bratislavský magistrát v minulosti opakovane tvrdil, že podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, bez ohľadu na vlastníctvo. Riešenie problému videlo mesto len v presťahovaní ambasády na iné miesto v Bratislave.
Spojené štáty americké kúpili pred niekoľkými rokmi v Bratislave budovu na rohu Dostojevského radu a Olejkárskej ulice. Táto lokalita blízko centra hlavného mesta sa aj v minulosti skloňovala ako jedna z možných, kam by sa ambasáda mohla presťahovať. Veľvyslanectvo USA na Slovensku ešte vlani potvrdilo, že plánuje zastavať pozemok, ktorý v tejto oblasti kúpilo. O žiadnom inom mieste neuvažuje.