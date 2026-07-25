Nahý influencer sa OTIERAL o sochu exprezidenta: Miestni sú v ŠOKU, skončil za mrežami!

MYKONOS - Grécky ostrov Mykonos sa stal dejiskom mimoriadne bizarného incidentu. Holandský módny influencer a 26-ročný podnikateľ Samuel Onuha, ktorého na Instagrame sleduje viac ako milión ľudí, skončil vo väzení po tom, čo sa nahý pohyboval v centre mesta, tancoval pri soche bývalého gréckeho exprezidenta a podľa miestnych médií sa k nej správal sexuálne nevhodným spôsobom. Pri zadržaní navyše kládol odpor, a tak ho museli spacifikovať až štyria policajti.
Podľa zverejnených informácií sa incident odohral v utorok ráno. Video zachytáva, ako sa Samuel úplne nahý pohybuje pri soche bývalého gréckeho exprezidenta Konstantinosa Karamanlisa. Následne pred pamätníkom tancuje, zatiaľ čo okolo neho pribúdajú zmätení a šokovaní okoloidúci.
Grécke médiá uvádzajú, že influencer sa mal o sochu nevhodne obtierať intímnymi partiami, pričom jeho správanie vyvolalo okamžitú pozornosť verejnosti aj polície. Keď sa ho policajti pokúsili zadržať, odmietol spolupracovať a začal sa brániť.
Na frekventovanom verejnom priestranstve nasledovala potýčka, počas ktorej sa ho podarilo spacifikovať až štvorici príslušníkov polície. Tí ho následne odviedli do cely, kde zostáva do ďalšieho rozhodnutia úradov.
Čo sa vlastne stalo?
Grécke úrady zatiaľ nevedia s istotou povedať, čo za bizarným správaním mladého milionára stálo. Vyšetrovatelia preverujú viacero možností – od požitia alkoholu či omamných látok až po úmyselnú snahu získať pozornosť na sociálnych sieťach. Výsledky toxikologických testov zatiaľ nie sú známe a oficiálny záver vyšetrovania nepadol.
Samuelov brat Ruben Onuha, s ktorým spoločne podniká, potvrdil jeho zadržanie prostredníctvom Instagramu. Podľa jeho slov nie je vylúčené, že Samuel prekonal psychotickú epizódu.
Kto je Samuel Onuha?
Samuel a Ruben Onuhovci patria medzi známych holandských podnikateľov a influencerov. Spoločne vybudovali úspešnú módnu značku Icon Amsterdam, ktorá si získala zákazníkov po celom svete. Samuel sa presadil najmä obsahom venovaným móde, podnikaniu a luxusnému životnému štýlu. Na Instagrame ho sleduje viac ako milión používateľov.
Konstantinos Karamanlis, pri ktorého soche sa incident odohral, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných gréckych dejín. V rokoch 1955 až 1963 a 1974 až 1980 zastával funkciu predsedu vlády, neskôr bol dvakrát prezidentom Grécka. Považuje sa za jedného z hlavných architektov modernej gréckej demokracie a zohral významnú úlohu pri vstupe krajiny do Európskeho spoločenstva v roku 1981.