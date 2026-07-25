Spor o váženie kamiónov: Ministerstvo dopravy rázne odmieta obvinenia SaS

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy (MD) SR poprelo informácie opozičnej strany SaS o nefunkčnosti váh na váženie hmotnosti nákladných motorových vozidiel. Ako potvrdilo, je ich dostatok, pričom Slovenská správa ciest (SSC) má desať funkčných váh a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) deväť. Ministerstvo tak reagovalo na tvrdenie liberálov, že zo 17 inteligentných dynamických váh sú plne funkčné iba tri.
Význam váženia a pokuty
„Ministerstvo dopravy SR si uvedomuje význam váženia vozidiel v premávke ako jedného z nástrojov ochrany cestnej infraštruktúry a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa MD Petra Poláčiková. Ako podotkla, sankcie za nepovolenú nadmernú a nadrozmernú dopravu upravuje cestný zákon účinný od 1. januára 2023. „Podľa zákona pokutu ukladá príslušný okresný úrad a jej výška závisí od miery prekročenia povolenej hmotnosti vozidla,“ priblížila hovorkyňa. Poláčiková dodala, že ministerstvo dopravy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR o téme nákupu inteligentných váh spolu nerokovali.
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Výčitky SaS a drahý projekt
SaS 23. júla upozornila podľa nej na vážne zlyhanie štátu pri kontrole preťažených kamiónov a žiadala vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu kontroly nákladnej dopravy za 105 miliónov eur. Ten má pripravovať MIRRI, pričom štúdiu uskutočniteľnosti nezverejnilo. Podľa strany štát najskôr zanedbal existujúci systém dynamického váženia kamiónov a namiesto jeho sfunkčnenia prichádza s ďalším drahým projektom. Uviedli to na brífingu podpredseda SaS Marián Viskupič a Peter Báthory, ktorý sa v strane venuje doprave.
MIRRI v reakcii uviedlo, že nepripravuje nákup žiadnych inteligentných váh ani nerealizuje obstarávanie za 105 miliónov eur. Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá analyzovala možnosti využitia moderných technológií na monitorovanie nákladnej dopravy a posúdila, či by takéto riešenie mohlo pomôcť znížiť úniky na DPH. Štúdia identifikovala potenciál vo výške približne 200 miliónov eur ročne. „Vláda sa s navrhovaným riešením nestotožnila, a preto sa projekt ďalej neposúva. Neexistuje žiadne schválené obstarávanie, žiadna predpokladaná hodnota zákazky ani príprava nákupu technológie,“ upozornilo MIRRI.