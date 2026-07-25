Vodiči pozor: Chystáte sa vyraziť po tomto vyťaženom úseku D1? Spolu so známym tunelom ho čoskoro uzavrú!

POPRAD - Vodiči smerujúci cez podtatranský úsek diaľnice D1 by mali v noci zo soboty na nedeľu počítať s dopravnými obmedzeniami. Polícia upozorňuje na krátkodobú uzávierku diaľnice aj tunela Bôrik, ktorá si vyžiada presmerovanie dopravy na obchádzkovú trasu.
Na plánovanú uzávierku upozornila polícia vo svojom statuse na sociálnej sieti. Obmedzenie sa dotkne úseku diaľnice D1 medzi križovatkami Mengusovce a Poprad v oboch smeroch vrátane tunela Bôrik.
Uzávierka je naplánovaná na nedeľu 26. júla v čase od 00:00 do 04:00 hod. Počas štyroch hodín bude uzatvorená pravá tunelová rúra v smere na Prešov a ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu.
Motoristi budú musieť využiť obchádzkovú trasu. Tá povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit, odkiaľ sa budú môcť opäť napojiť na diaľnicu.
Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby počas uzávierky zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi dopravného značenia.
"Žiadame všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a trpezlivosť počas uzávierky. Ďakujeme, že jazdíte zodpovedne," odkázala polícia.