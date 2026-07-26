Absolútny HAZARD so životom: Most na VIDEU sa prepadáva už ROKY, napriek tomu po ňom denne jazdia!

LARISA – Hoci je most už tri roky vážne poškodený a oficiálne by sa nemal používať, miestni obyvatelia aj niektorí turisti cez neho naďalej prechádzajú. Riskujú pritom vlastné životy len preto, aby si skrátili cestu.
Na nebezpečnú situáciu upozornil portál etto.ba. V gréckej oblasti Larisa stále využívajú most Palaiopyrgos, ktorý výrazne poškodili katastrofálne povodne počas búrky Daniel v roku 2023. Živel vtedy zničil desiatky mostov po celej krajine a Palaiopyrgos dodnes neprešiel opravou.
Napriek tomu sa cez poškodenú stavbu denne presúvajú poľnohospodári aj ďalší vodiči. Zábery z miesta ukazujú, že stredná časť mosta je popraskaná a prepadnutá. Konštrukcia visí len niekoľko centimetrov nad hladinou rieky Pineios, pričom každý prejazd predstavuje značné riziko.
Ak nepôjdeme cez most, obchádzkou stratíme spústu času, bránia sa
Miestni farmári tvrdia, že poškodený most využívajú z praktických dôvodov. Ak by sa mu vyhli, museli by absolvovať výrazne dlhšiu obchádzku, ktorá ich stojí viac času aj paliva. Pre mnohých je preto nebezpečný prejazd stále prijateľnejšou alternatívou.
Zmätení sú aj z navigácie, tá ich smeruje rovno k mostu
Komplikácie spôsobuje aj navigácia. Niektoré mapové aplikácie totiž vodičov, najmä turistov, stále smerujú priamo k zničenému mostu. Až po príchode na miesto zistia, že cesta je prakticky neprejazdná a musia sa rozhodnúť, či risknú prejazd cez poškodenú konštrukciu, alebo sa vrátia a zvolia oveľa dlhšiu obchádzku.
Hoci už existujú plány na výstavbu nového mosta, práce sa zatiaľ nezačali. Obyvatelia preto zostávajú odkázaní na nebezpečné rozhodovanie medzi dlhou obchádzkou a prejazdom cez most, ktorý môže predstavovať vážne ohrozenie ich života.