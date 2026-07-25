Ľudia sa búria voči novému grafikonu: V rýchliku na východ prídu o DVE zastávky, spísali PETÍCIU!

BRATISLAVA - Cesta vlakom medzi Bratislavou a Košicami sa má od decembra výrazne skrátiť. Za rýchlejšie spojenie však zaplatia obyvatelia dvoch miest na Považí. Podľa návrhu nového grafikonu prestanú najrýchlejšie expresy Tatran zastavovať v Púchove aj Považskej Bystrici, čo vyvolalo vlnu nevôle a petície za zachovanie spojov.
Rýchlejšia železničná doprava medzi Bratislavou a Košicami má priniesť citeľnú zmenu pre cestujúcich. Ako upozornil portál Aktuality.sk, návrh nového grafikonu počíta s tým, že expresy Tatran už nebudú zastavovať v Púchove ani Považskej Bystrici. Ministerstvo dopravy tým sleduje jediný cieľ – skrátiť cestu medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami až o 26 minút.
Zmena však vyvolala odpor v dotknutých regiónoch. V Púchove aj Považskej Bystrici už vznikli petície, ktorých autori žiadajú rezort dopravy, aby od zámeru ustúpil. Argumentujú, že modernizácia železníc nemá ísť na úkor dostupnosti regiónov. "Zásadne odmietame, aby modernizácia dopravy a skracovanie jazdných dôb prebiehali na úkor dostupnosti nášho regiónu," uvádza sa v petícii podporenej aj mestom Púchov.
Jedna z petícií získala 4 530 podpisov.
Na východ z Púchova alebo Považskej Bystrice už len s prestupom
Najväčšia zmena čaká cestujúcich smerujúcich na Liptov, pod Tatry alebo do Košíc. Priame expresné spojenie z Púchova aj Považskej Bystrice zmizne a cestujúci budú musieť prestupovať v Žiline na regionálne vlaky. Podľa autorov petície to zvyšuje riziko meškaní a komplikácií pri nadväzných spojoch.
Púchov pritom nie je obyčajnou zastávkou. Ide o významný železničný uzol, z ktorého premávajú vlaky aj do Českej republiky. Podľa signatárov petície využívajú stanicu obyvatelia celého regiónu vrátane okolitých obcí.
Do Bratislavy sa dostanú bez problémov
Zrušenie zastávok expresov neznamená úplnú stratu spojenia. Do Bratislavy budú naďalej premávať priame regionálne rýchliky zo Žiliny cez Púchov a Považskú Bystricu. Podľa údajov Železničnej spoločnosti Slovensko väčšina cestujúcich z Púchova smeruje práve na západ, najmä do Trenčína, Trnavy a Bratislavy.
Rezort dopravy argumentuje tým, že diaľkové expresy musia zastavovať len na obmedzenom počte staníc. Každá zastávka totiž znamená nielen čas pri nástupišti, ale aj brzdenie a opätovné zrýchľovanie vlaku. Menej zastávok tak umožní lepšie využiť modernizovanú trať, na ktorej môžu vlaky jazdiť rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu.
Zastávky, ktoré už zrušili
Podobný model pritom nie je novinkou. Od roku 2022 expresy už nezastavujú v Trenčianskej Teplej, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch ani Leopoldove. Po novom by sa k nim pridali aj Púchov a Považská Bystrica.
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej upozorňuje, že rozhodnutia by nemali byť výsledkom politického tlaku, ale dát o počte cestujúcich. Podľa neho by časť vlakov mala zabezpečovať čo najrýchlejšie spojenie medzi Bratislavou a Košicami, zatiaľ čo regionálnu obsluhu by mali prevziať rýchliky a regionálne expresy s nadväznými prestupmi. Konečný cestovný poriadok zatiaľ nie je schválený a ministerstvo môže návrh ešte upraviť.