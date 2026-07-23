Hrozivá zrážka vlaku s nákladným autom: Jedného zraneného transportovali vrtuľníkom

CHÝNOV (ČR) - Jedného ťažko zraneného si vyžiadala dnešná nehoda vlaku a nákladného automobilu pri Chýnove na Táborsku v Českej republike. Ďalší traja ľudia sú zranení ľahko až stredne ťažko. Podľa hovorcu Správy železníc (SŽ) pre mimoriadnosti Martina Kavku jeden voz motorové vlakové súpravy vykoľajil. Vo vlaku cestovalo 20 ľudí. Zatiaľ nie je jasné, ako veľmi je vykoľajená súprava poškodená.
Nehoda sa stala popoludní na prejazde blízko Dobroníc pri Chýnove. Kvôli havárii nejazdia vlaky z Chýnova do Tábora. Ide o železnicu, ktorá spája Jihlavu a Tábor. Podľa webu Českých dráh obmedzenie potrvá do 16:00. Kavka uviedol, že nehodu musí najprv vyšetriť polícia a potom Správa železníc vlak znovu postaví na koľaje.
"Muž z nákladného vozidla utrpel ťažké poranenia, pri vedomí bol letecky transportovaný do českobudějovickej nemocnice. Vo vlaku utrpeli zranenia traja ľudia, všetci utrpeli ľahké až stredne ťažké zranenia. Záchranári ich transportovali do nemocnice," uviedol hovorca juhočeskej záchrannej služby Vojtěch Míra.