Dráma v lese: Sme obkolesení plameňmi! VIDEO Vlak uviazol uprostred ničivého požiaru

TORONTO - Dramatické zábery zo severu kanadskej provincie Ontário zachytávajú nákladný vlak obkolesený horiacim lesom. Posádka zostala uväznená na trati a cez vysielačku upozorňovala, že sa k nej rýchlo približujú plamene. Všetkých železničiarov sa napokon podarilo dostať do bezpečia.
Nákladný vlak spoločnosti Canadian National sa neďaleko mesta Armstrong v severnom Ontáriu ocitol priamo uprostred rozsiahleho lesného požiaru. Plamene zachvátili stromy na oboch stranách trate a posádka nemohla pokračovať v jazde.
Na sociálnych sieťach sa rozšírili dramatické zábery, ktoré nakrútil jeden z členov posádky. Video zverejnila americká stanica CBS News. Na zázname je vidieť vysoké plamene, hustý dym a horiaci les v bezprostrednej blízkosti vlaku.
Posádka sa obávala, že ju požiar pohltí
Železničiari počas čakania sledovali, ako sa oheň približuje k vagónom. Jeden z členov posádky vo videu upozornil, že situácia začína byť nebezpečná a plamene by ich mohli dostihnúť.
„Mohlo by nás to každú chvíľu pohltiť. Začína to byť poriadne desivé,“ hovorí člen posádky. O pár sekúnd neskôr posádka cez vysielačku naliehavo žiadala pomoc: „Musíte sa sem poponáhľať. Naozaj. Sme obkolesení plameňmi.“
Potom sa ozvali slová: „Toto sa musí pohnúť sakramentsky rýchlo.“
Vlak podľa CBS News nemohol pokračovať, kým po susednej koľaji neprešla ďalšia súprava. Spoločnosť Canadian National neskôr potvrdila, že všetci ľudia na palube boli v bezpečí.
Železničný dopravca v dôsledku rýchlo sa šíriacich požiarov preventívne prerušil dopravu v okolí Armstrongu. Evakuovať museli nielen pracovníkov železnice, ale aj miestnych obyvateľov. Mesto leží viac ako 500 kilometrov severne od Toronta.
Plamene zastavili dopravu v celej oblasti
Požiare v severozápadnom Ontáriu sa šíria cez riedko osídlené oblasti, no predstavujú vážne nebezpečenstvo pre menšie komunity, železničné trate a ďalšiu infraštruktúru.
Dym zároveň prenikol stovky kilometrov na juh. Toronto v stredu zaznamenalo mimoriadne zlú kvalitu ovzdušia, pričom kanadské úrady zaradili situáciu do kategórie veľmi vysokého zdravotného rizika. Opar sa dostal aj nad severovýchod Spojených štátov vrátane New Yorku.
V Kanade horia stovky požiarov
Podľa aktuálnych údajov, ktoré priniesla agentúra Reuters, bolo v stredu 15. júla v Kanade aktívnych 835 lesných požiarov. Z nich 112 úrady označovali za nekontrolované. Od začiatku sezóny oheň zasiahol približne 1,9 milióna hektárov územia. Najviac požiarov hlásili provincie Manitoba, Saskatchewan a Ontário.
Kanadská vláda upozorňuje, že hoci je doterajší priebeh sezóny stále pod päťročným priemerom, riziko požiarov počas leta rastie. Zvýšené nebezpečenstvo pretrváva najmä v severnom Ontáriu, Quebecu, Manitobe a na kanadských severných územiach.