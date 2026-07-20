Kamenického rezort BIJE na poplach: Nová kampaň PODVODNÍKOV, môžete skončiť v mínuse stoviek eur!

BRATISLAVA - Ministerstvo financií SR opäť bije na poplach. Internetom sa šíri ďalší podvod, pri ktorom podvodníci zneužívajú meno rezortu financií a snažia sa vylákať od ľudí peniaze aj citlivé údaje. Úrady upozorňujú, aby občania podvodnú stránku za žiadnych okolností neotvárali a nereagovali na ponuky údajných investícií.
Ministerstvo financií SR upozornilo na sociálnej sieti, že len minulý týždeň informovalo verejnosť o podvodnej stránke propagujúcej projekt Trade AI. Teraz sa objavila ďalšia webová stránka, ktorá sa opäť neoprávnene vydáva za oficiálnu stránku ministerstva a láka ľudí na údajne mimoriadne výhodné investovanie.
Podvodníci sa snažia vzbudiť dojem dôveryhodnosti tým, že používajú grafické prvky pripomínajúce oficiálnu stránku rezortu. Na falošnom webe tvrdia, že ide o "bankový program schválený vládou", ktorý má údajne prinášať vysoké mesačné zisky. Ministerstvo však zdôrazňuje, že ide o podvod.
Na túto stránku neklikajte
Rezort financií vyzval verejnosť, aby sa stránke s adresou hosavemi.site úplne vyhla.
Zároveň dôrazne upozorňuje:
- neotvárajte podvodnú stránku,
- neposkytujte na nej žiadne osobné ani bankové údaje,
- nereagujte na osoby, ktoré sa vydávajú za zamestnancov Ministerstva financií SR a ponúkajú investičné príležitosti.
Ministerstvo pripomenulo, že nikdy nevyzýva občanov na zasielanie peňazí prostredníctvom podobných internetových stránok ani neponúka garantované investičné zisky.
Pozor najmä na seniorov
Rezort zároveň apeluje na verejnosť, aby bola pri podobných ponukách mimoriadne obozretná a varovala aj svojich blízkych. Podľa ministerstva sa terčom internetových podvodníkov často stávajú najmä seniori, ktorí môžu naletieť na sľuby rýchleho zárobku alebo zhodnotenia úspor.
"Buďte obozretní a upozornite aj svojich blízkych, najmä seniorov, ktorí sa často stávajú terčom podobných podvodov. Prosíme, pomôžte nám šíriť toto upozornenie zdieľaním," odkázalo Ministerstvo financií SR. "Ministerstvo financií SR nikdy nevyzýva občanov na zasielanie peňazí prostredníctvom podobných webových stránok," dodali.
Odborníci dlhodobo odporúčajú, aby si ľudia pri akýchkoľvek investičných ponukách vždy overili zdroj informácií na oficiálnych stránkach inštitúcií. Ak stránka sľubuje nereálne výnosy, vytvára časový nátlak alebo žiada zadanie osobných či bankových údajov, ide o jeden z typických znakov internetového podvodu.