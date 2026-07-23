AKTUÁLNE Matúš Oľha končí na poste predsedu Rady FPU! Hovorí o lynči

BRATISLAVA - Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha sa rozhodol abdikovať na svoj post. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať.
Oľha je presvedčený, že to, čomu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. „Je to niekoľkomesačný lynč. Nepotvrdené podozrenia sa opakujú tak dlho, až sa z nich stanú ‚fakty‘. Poskytnuté vysvetlenia sa zamlčia, pretože by pokazili príbeh, ktorý bol napísaný skôr, než padla prvá otázka,“ uviedol doterajší predseda Rady FPU.
Ctí si právo novinárov i verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za „systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné“. Nespochybňuje ani právo médií pýtať sa a povinnosť verejnej inštitúcie odpovedať. „FPU si túto povinnosť preukázateľne a opakovane plní a nad rámec toho, čo jej ukladá zákon,“ zdôraznil Oľha. „Povinnosť odpovedať však nie je povinnosťou znášať čokoľvek a donekonečna,“ vyhlásil.
V tomto kontexte vysvetlil Oľha i reakciu po stredajšom (22. 7.) rokovaní rady FPU. „Neodpovedal som na otázky preto, že som už nemal čo dodať. Na tie isté otázky odpovedám verejne niekoľko mesiacov a odpovede sa jednoducho neberú na vedomie. Nešlo o mlčanie. Išlo o vyčerpanie človeka, ktorý sa už mnohokrát vyjadril a zakaždým zistil, že na tom nezáleží,“ dodal. Aj na základe stredajších udalostí sa preto rozhodol abdikovať na post predsedu Rady FPU. „Vo svojej práci na prospech ozdravenia pomerov v slovenskej kultúre budem pokračovať ako riadny člen rady FPÚ aj naďalej,“ doplnil.
Na následné otázky médií neodpovedal
Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy. Na následné otázky médií neodpovedal a evidentne rozrušený sa snažil vymaniť z ich dosahu.
V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia.Vo štvrtok 16. júla to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.