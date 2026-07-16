ŠKANDÁL v kanceláriách Fondu na podporu umenia: Zamestnancov vraj celý čas odpočúvali!

BRATISLAVA - Stačilo jedno náhodné nahnutie pod stôl a škandál je na svete. Zamestnanci Fondu na podporu umenia (FPÚ) aktuálne prežívajú obrovský šok a rozčarovanie. Podľa ich názoru ide o rozklad inštitúcie v tom najhoršom slova zmysle, Zamestnancov totiž mali odpočúvať priamo spod stola. Prišli na to úplnou náhodou!
Prípadu sa začala intenzívne venovať televízia JOJ. Podnet od zamestnancov sa rozhodli osobne preveriť, pričom pred kamerou chrbtom k nej stála aj jedna zo zamestnankýň. "Jedného dňa kolegyni nešiel počítač, tak sa zohla pod stôl a našla tam odpočúvacie zariadenie. Zistili sme, že to bolo na viacerých miestach, vo viacerých kanceláriách a boli odpočúvané súkromné rozhovory," povedala jedna zo zamestnankýň, ktorá ostáva v anonymite.
Podľa ďalšej osoby mal mať v danom období od kancelárií kľúče len bývalý riaditeľ inštitúcie František Kornaj. Zamestnanci sa teraz nazdávajú, že motivácia vedenia mohla tkvieť v "rozplietaní siete otvorenej kultúry".
Prípad už riešia policajné orgány a Generálna prokuratúra SR
Na vážnosti celého prípadu pridáva aj fakt, že zamestnanci sa so zisteniami obrátili na policajné orgány a prípad má mať na stole už dokonca aj Generálna prokuratúra SR.
Pekný deň ešte prajem, odkázal Kornaj
Kornaj pri konfrontácii s kamerami a mikrofónom pred redaktorom len zavrel dvere a neskôr v SMS správe im odkázal, nech majú "pekný deň".
O tom, čo si o nahrávacích "plošticiach" myslí aj samotný zriadovateľ FPÚ, teda ministerstvo kultúry, sa redakcia televízia pýtala ešte v ten istý deň. Ministerstvo len odkázalo, že o odpočúvaní zamestnancov nemá žiadne informácie a akékoľvek otázky o podozreniach treba vraj smerovať na políciu a prokuratúru. Tie sa už prípadom zaoberajú. "Dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I nariadil, aby trestné konanie vykonával vyšetrovateľ Policajného zboru. Vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania," potvrdila hovorkyňa prokuratúry Gabriela Kováčová.
Na chodbách inštitúcie a v samotných kanceláriách po odhalení ploštíc vraj teraz prevláda toxická a nepríjemná atmosféra. Nateraz je nejasné, ako sa celý prípad skončí. František Kornaj skončil na čele FPÚ len 16. júna, pričom zistenia o plošticiach sa datujú na obdobie mája. Niektorí zamestnanci sa dokonca nechali počuť, že v inštitúcii je prítomná aj šikana.