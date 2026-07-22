Streda22. júl 2026, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Kanada dala USA jasný odkaz: Po nových clách zrušili spoločné otvorenie medzinárodného mosta

Medzinárodný most Gordie Howe
Medzinárodný most Gordie Howe (Zdroj: X/@wxyzdetroit)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OTTAWA - Kanada zrušila plány na spoločné slávnostné otvorenie nového cezhraničného mosta so Spojenými štátmi. Rozhodnutie prišlo po tom, ako Washington tento týždeň oznámil nové clá na viaceré kanadské produkty, informovala v stredu agentúra AFP.

„Vzhľadom na obchodné opatrenia, ktorými Spojené štáty začiatkom tohto týždňa pohrozili, by nebolo vhodné usporiadať toto slávnostné podujatie,“ uviedol v utorok večer vo vyhlásení kanadský minister pre bytovú politiku a infraštruktúru Gregor Robertson. Namiesto pôvodne plánovaného spoločného podujatia koncom júla usporiada Kanada vlastnú slávnosť 24. júla. Most by mali pre dopravu otvoriť 27. júla.

Stavba je pomenovaná po kanadskej hokejovej legende Gordiem Howeovi a spája kanadskú provinciu Ontário s americkým štátom Michigan. Už niekoľko mesiacov je predmetom napätia medzi Kanadou a Spojenými štátmi, ktoré súvisí s ich obchodnou vojnou. Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto roka pohrozil, že zablokuje otvorenie mosta. Kanadský premiér Mark Carney v júni oznámil, že bude sprístupnený. Termín však neskôr odložili na neurčito pre „určité technické problémy“ na americkej strane. Otvorenie mosta napokon potvrdili 11. júla.

Na základe návrhu dohody zverejneného v utorok večer bude Kanada počas 15 rokov odvádzať polovicu čistých príjmov z mosta do fondu hospodárskeho rozvoja, ktorý bude zriadený a kontrolovaný vládou Spojených štátov. Spôsob jeho financovania a správy boli predmetom sporov medzi Kanadou a USA už aj predtým. Trump vo februári vyhlásil, že Spojené štáty by mali vlastniť „aspoň polovicu“ mosta. Jeho výstavbu pritom v plnej miere financovala Kanada. Most je dlhý približne 2,5 kilometra. Stavali ho od roku 2018 a celkové náklady na výstavbu dosiahli 6,4 miliardy kanadských dolárov (3,98 miliardy eur).

Viac o téme: MostUSAKanadaOtvorenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kanadský premiér Mark Carney
Otvorenie mosta medzi Kanadou a USA sa môže oneskoriť: Projekt čelí novým komplikáciám
Zahraničné
Technici miestnej univerzity neďaleko
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Zaujímavosti
ONLINE USA sa blížia
ONLINE USA sa blížia k naplneniu svojich cieľov: Irán a Hizballáh pokračujú v útokoch na Izrael
Zahraničné
Išli proti Trumpovi? Snemovňa
Išli proti Trumpovi? Snemovňa reprezentantov schválila zrušenie ciel na Kanadu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Alexander Riabov oznámil kandidatúru na primátora mesta Košice
Alexander Riabov oznámil kandidatúru na primátora mesta Košice
Správy
Nehoda v Žilinskom kraji
Nehoda v Žilinskom kraji
Správy
Maroš Baňas spieva v Chorvátsku
Maroš Baňas spieva v Chorvátsku
Prominenti

Domáce správy

Rozsiahla policajná akcia v
Rozsiahla policajná akcia v Bratislavskom kraji: Polícia zatiaľ mlčí o detailoch
Domáce
Dráma na ceste pri
Dráma na ceste pri Rimavskej Sobote: Zrážka s kamiónom si vyžiadala zásah vrtuľníka
Domáce
Bývalá ministerka kultúry kritizuje:
Bývalá ministerka kultúry kritizuje: Minsterstvo kultúry má ohrozovať naše pamiatky
Domáce
Polícia zasahovala v Bratislavskom kraji: Protidrogová akcia prebehla vo viacerých lokalitách
Polícia zasahovala v Bratislavskom kraji: Protidrogová akcia prebehla vo viacerých lokalitách
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Patová situácia v Bruseli: Sankcie proti Rusku zase neprešli
Zahraničné
Francúzov zabíjajú horúčavy: Júnová
Francúzov zabíjajú horúčavy: Júnová vlna tepla si vyžiadala tisíce úmrtí navyše
Zahraničné
Ilustračné foto
Škandál v známych aerolinkách: Pilotov pred odletom stiahli zo služby! Boli opití namol
Zahraničné
Kanada dala USA jasný
Kanada dala USA jasný odkaz: Po nových clách zrušili spoločné otvorenie medzinárodného mosta
Zahraničné

Prominenti

Silný odkaz na Mekyho
Silný odkaz na Mekyho Žbirku (†69): Manželka vytiahla 20 rokov starú FOTO! Trapas na Eiffelovke...
Domáci prominenti
Let's Dance 11, 6.kolo,
Vanessa Šarközi je mamou: Synček sa vypýtal na svet o mesiac skôr! Meno dostal po otcovi...
Domáci prominenti
Hstorická dráma Generál Golian
Tri týždne po narodení vytúženého syna musel opustiť rodinu: Známy herec otvorene prehovoril....
Domáci prominenti
Monika Jákliová
6 mesiacov po smrti Moniky Jákliovej (†31): Dom, kde žila je na predaj... Takmer za pol milióna!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historické fénické mesto Tyre
Smutný osud starovekého pokladu: Mesto bombardované Izraelom skončilo na zozname ohrozených pamiatok UNESCO
Zaujímavosti
Vaginálna náparka: Čo by
Vaginálna náparka: Čo by sme vypili, to si môžeme dať aj tam dole
vysetrenie.sk
Blamáž alebo náprava reputácie?
Blamáž alebo náprava reputácie? Boeing vytiahol ESO z rukáva napriek TRAGICKÝM udalostiam!
Zaujímavosti
KURIÓZNY prípad z Moskvy:
KURIÓZNY prípad z Moskvy: VIDEO Muž sa prechádzal po Červenom námestí s KOZOU a nadával, ide do VÄZENIA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Riešili ste podobný problém počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie celej situácie
Domáce
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Pozrite sa, ako to na ňom vyzerá! (foto)
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Pozrite sa, ako to na ňom vyzerá! (foto)
Študenti, dôchodcovia a aj rodičia si výrazne prilepšia: Odvodová úľava vyskočí na 300 eur!
Študenti, dôchodcovia a aj rodičia si výrazne prilepšia: Odvodová úľava vyskočí na 300 eur!
Greenpeace po útokoch ruských hackerov: Fico berie bezpečnosť Slovákov na ľahkú váhu
Greenpeace po útokoch ruských hackerov: Fico berie bezpečnosť Slovákov na ľahkú váhu
Miliardy na účtoch a láska k realitám: Ako vyzerá profil slovenského investora?
Miliardy na účtoch a láska k realitám: Ako vyzerá profil slovenského investora?

Šport

FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: Online prenos z 2. predkola Konferenčnej ligy
FC Spartak Trnava - CSKA 1948 Sofia: Online prenos z 2. predkola Konferenčnej ligy
Konferenčná liga
Blíži sa silná futbalová raketa? Šéf zväzu potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom!
Blíži sa silná futbalová raketa? Šéf zväzu potvrdil rokovania s Pepom Guardiolom!
Reprezentácia
Chystá sa veľký prestup do jednej z top 5 líg? O Lea Sauera majú záujem tieto dva kluby
Chystá sa veľký prestup do jednej z top 5 líg? O Lea Sauera majú záujem tieto dva kluby
Slováci v zahraničí
MS VO FUTBALE 2026 Gavi prekvapil po finále MS: Nechce, aby Paredes dostal trest za šarvátku
MS VO FUTBALE 2026 Gavi prekvapil po finále MS: Nechce, aby Paredes dostal trest za šarvátku
MS vo futbale

Auto-moto

Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Motivácia a inšpirácia
AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
Trendy na trhu práce
Jednorodičia, pozor: Od roku 2026 máte nárok až na 14 dní voľna na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi. Ako si ich uplatniť?
Jednorodičia, pozor: Od roku 2026 máte nárok až na 14 dní voľna na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi. Ako si ich uplatniť?
Domáce
Romániky na pracovisku: Čo hovorí etika (a právo) na lásku medzi kolegami alebo vzťah so šéfom?
Romániky na pracovisku: Čo hovorí etika (a právo) na lásku medzi kolegami alebo vzťah so šéfom?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Rady a tipy
Ako prežiť ráno po divokej noci: Čo pomáha na opicu?
Ako prežiť ráno po divokej noci: Čo pomáha na opicu?
Rady a tipy

Technológie

Rusko útočilo aj na Slovensko. EÚ a Británia sankcionovali hackerov, rozviedku aj firmy napojené na Kremeľ
Rusko útočilo aj na Slovensko. EÚ a Británia sankcionovali hackerov, rozviedku aj firmy napojené na Kremeľ
Správy
Netflix tento týždeň pridá veľké hity. Prídu horory, komédie aj pokračovania obľúbených seriálov
Netflix tento týždeň pridá veľké hity. Prídu horory, komédie aj pokračovania obľúbených seriálov
Filmy a seriály
OpenAI potvrdzuje vzburu svojho AI modelu: Počas testov utiekol z bezpečného prostredia a napadol platformu Hugging Face
OpenAI potvrdzuje vzburu svojho AI modelu: Počas testov utiekol z bezpečného prostredia a napadol platformu Hugging Face
Bezpečnosť
Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra a Flip 8 sú tu: Tentoraz si naozaj musíš vybrať
Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra a Flip 8 sú tu: Tentoraz si naozaj musíš vybrať
Samsung

TN LIVE

Incident po finále MS má dohru. Priamy účastník konfliktu svojou reakciou mnohých prekvapil
Incident po finále MS má dohru. Priamy účastník konfliktu svojou reakciou mnohých prekvapil
Šport
Prípadov pribúda. Rotavírusy najviac ohrozujú malé deti
Prípadov pribúda. Rotavírusy najviac ohrozujú malé deti
Domáce
Očistec: Hodiny usvedčoval seba aj ostatných. Úplatky vraj nosili vo veľkej športovej taške, aj pol milióna eur
Očistec: Hodiny usvedčoval seba aj ostatných. Úplatky vraj nosili vo veľkej športovej taške, aj pol milióna eur
Domáce
Hviezdny Belgičan sa konečne dočkal triumfu, venoval ho tímu: „Doteraz to bola ako jazda na húsenkovej dráhe“
Hviezdny Belgičan sa konečne dočkal triumfu, venoval ho tímu: „Doteraz to bola ako jazda na húsenkovej dráhe“
Šport

Bývanie

Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť

Pre kutilov

Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie zamilujú do nesprávneho človeka: Zistili sme, kto priťahuje toxických partnerov
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie zamilujú do nesprávneho človeka: Zistili sme, kto priťahuje toxických partnerov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Škandál v známych aerolinkách: Pilotov pred odletom stiahli zo služby! Boli opití namol
Chorvátsky podnikateľ Filip Mihalić,
Zahraničné
Záhadná smrť! Podnikateľ zbohatol cez koronu, predával FALOŠNÉ covidové testy: Našli ho mŕtveho v Kolumbii
Lietadlo dopadlo na dom.
Zahraničné
Šok v meste: Na dom sa zrútilo lietadlo! Desivé slová svedka
PANIKA V EURÓPE Krajinami
Zahraničné
PANIKA V EURÓPE Krajinami sa šíri pohlavne prenosná choroba, lekári sú v koncoch: Antibiotiká NEZABERAJÚ!

Ďalšie zo Zoznamu