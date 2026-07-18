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Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd na kúpanie: POHORELI obľúbené jazerá aj kúpaliská! Ohrozené zdravie

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Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc, Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Povolenie na prevádzku malo k piatku 164 umelých kúpalísk a 489 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý upozornil na viaceré jazerá a vody, v ktorých voda nebola vyhovujúca.

Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici vo vodných nádržiach Kanianka, Izra, na jazere Krpáčovo Horná Lehota a vo vodnej nádrži Tajch Nová Baňa. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad na svojom webe.

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre plážové kúpalisko Jazero v Košiciach, vodnú nádrž Duchonka, Vinianske jazero, jazero Malé Leváre a Plavecký Štvrtok z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.

Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd
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 (Zdroj: ÚVZ SR)

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov zaznamenali hygienici prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina - Bátovce, prekročenie pre cyanobaktérie a chlorofyl zaznamenali na štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže. „V uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Nevyhovujúcu kvalitu vody zistili aj na kúpaliskách vo viacerých bazénoch

Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvality vody v 28. a 29. kalendárnom týždni. Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v relaxačnom bazéne Vela a detskom bazéne šťastia Lli v Aquaparku Lipany, ďalej v detskom pravom bazéne na Termálnom kúpalisku Vrbov, v plaveckom a malom neplaveckom bazéne na kúpalisku Národné centrum vodného póla Nováky a v bazéne číslo 5 na umelom kúpalisku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.

„V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonali opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie a odoberali vzorky na overenie účinnosti vykonaných opatrení. Prevádzka bazénov sa obnovuje po predložení vyhovujúcich výsledkov,“ uviedol ÚVZ s tým, že v ostatných prípadoch bazénov umelých kúpalísk so zistenými nedostatkami išlo o nedodržanie odporúčaných limitov pre zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody na kúpanie.

Viac o téme: BazényKúpaliskáStav vodyÚrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
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