Tarabov projekt ustál súdny spor: Ústavný súd odmietol sťažnosť k PVE Málinec – Látky

BRATISLAVA - Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri získaní statusu významnej investície pre prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Málinec - Látky. Informoval o tom tlačový odbor MŽP.
Podotýka, že schváleniu statusu významnej investície predchádzal legislatívny proces, v ktorom MŽP trvalo na svojom postoji uskutočniť investičný projekt na Podpoľaní. „Je to potvrdenie, že celý proces bol transparentný a v súlade s platnou legislatívou,“ poznamenal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
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Posúdenie vplyvov
Ústavný súd podľa rezortu konštatuje, že návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii obsahoval odôvodnený podklad pre uznesenie vlády, ktorým bol investičný projekt označený za významnú investíciu. Rovnako dodáva, že z argumentácie sťažovateľov nie je dostatočne zjavná bezprostrednosť ohrozenia životného prostredia. „Investičný projekt je v počiatočnej fáze a prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie sa ešte môžu posúdiť v rámci konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA),“ uvádza MŽP. V rámci tohto procesu budú podľa neho posúdené aj relevantné obavy týkajúce sa ohrozenia kvality pitnej vody.
Pre projekt PVE Málinec - Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Taraba v minulosti konštatoval, že plánovaná PVE Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko. Zároveň zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody. Výstavba PVE Málinec sa stretla s podporou samospráv, ale aj obavami verejnosti. Aktivisti sa v súvislosti s prípravou projektu domáhali zrušenia osvedčenia Ministerstva životného prostredia SR o významnej investícii.