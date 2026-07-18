Štúdie odhalila zaujímavú vec: TENTO známy nápoj znižuje cholesterol a predlžuje život! A to nie je všetko

NEW YORK - Pravidelné pitie nesladeného tohto nápoja sa podľa viacerých výskumov spája s nižšou hladinou „zlého“ LDL cholesterolu aj nižším rizikom úmrtia na srdcovo-cievne ochorena. Odborníci však upozorňujú, že samotný nápoj však zdravý životný štýl nenahradí.
Zelený čaj patrí už viac ako dvetisíc rokov medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. Okrem svojej typickej chuti sa čoraz častejšie dostáva do pozornosti vedcov, ktorí skúmajú jeho možné účinky na zdravie srdca, ciev aj celkovú dĺžku života.
Viaceré štúdie naznačujú, že pravidelná konzumácia nesladeného zeleného čaju môže prispieť k zníženiu hladiny LDL cholesterolu, ktorý sa označuje ako „zlý“ cholesterol. Práve jeho zvýšené hodnoty podporujú tvorbu usadenín v cievach a zvyšujú riziko infarktu či mozgovej príhody.
Niektoré výskumy tiež naznačujú, že pravidelná konzumácia zeleného čaju môže vďaka obsahu aminokyseliny L-theanín prispievať k lepšej psychickej pohode, znižovať pocity stresu a podporovať koncentráciu. Vedci však upozorňujú, že účinky sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť.
Výskum sledoval viac ako 40-tisíc ľudí
Jedna z najznámejších japonských štúdií sledovala zdravotný stav 40 530 dospelých počas niekoľkých rokov. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí denne vypili päť a viac šálok zeleného čaju, mali nižšie riziko úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia aj nižšie celkové riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí čaj pili len zriedka. Súvislosť sa však nepotvrdila pri úmrtiach na rakovinu.
Ďalšie výskumy naznačujú, že pravidelné pitie zeleného čaju môže znížiť riziko úmrtia na infarkt alebo mozgovú príhodu približne o 26 percent a celkové riziko úmrtia približne o 16 percent. Vedci však upozorňujú, že ide o pozorované súvislosti, ktoré automaticky neznamenajú priamy príčinný vzťah.
Tajomstvo sa skrýva v prírodných látkach
Zelený čaj obsahuje vysoké množstvo katechínov a polyfenolov. Ide o silné antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením, obmedzujú oxidáciu LDL cholesterolu a môžu prispieť k znižovaniu zápalových procesov v organizme. Práve tieto látky vedci považujú za hlavný dôvod priaznivých účinkov zeleného čaju na srdce a cievy.
Niektoré štúdie zároveň naznačujú, že pravidelné pitie zeleného čaju môže byť spojené aj s nižším rizikom cukrovky 2. typu či lepším zachovaním kognitívnych funkcií vo vyššom veku. Tieto výsledky však vedci naďalej skúmajú.
Pozor na sladené nápoje
Odborníci odporúčajú piť predovšetkým nesladený zelený čaj. Fľaškové nápoje alebo čaje z niektorých kaviarní môžu obsahovať veľké množstvo pridaného cukru, ktorý priaznivé účinky výrazne znižuje.
Podľa odporúčaní American Heart Association by ženy nemali denne prijať viac ako približne šesť čajových lyžičiek pridaného cukru a muži približne deväť.
Samotný čaj nestačí
Vedci zároveň zdôrazňujú, že zelený čaj nemožno považovať za zázračný prostriedok na zníženie cholesterolu. Najlepšie výsledky prináša v kombinácii so zdravou stravou bohatou na vlákninu, nenasýtené tuky, pravidelným pohybom a kvalitným spánkom. Až spojenie týchto faktorov môže významne prispieť k ochrane srdca a ciev.