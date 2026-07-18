Tieňová flotila Ruska opäť pod drobnohľadom: Zo sankcionovanej lode mala uniknúť ropa

MASKAT - Podľa satelitných záberov a názorov odborníkov došlo v chránenej morskej oblasti pri pobreží Ománu k úniku ropy z plavidla, na ktoré boli uvalené sankcie Európskej únie a Británie za prepravu ruského paliva. Informuje o tom agentúra Reuters.
Loď Caroline Bezengi vyzdvihla ropu v ruskom meste Novorossijsk a vyrazila na plavbu, uvádzajú údaje zo sledovania lodí. Plavidlo bolo naposledy zaznamenané 11. júna pri pobreží Jemenu. Podľa satelitných snímok z 2. až 13. júla však došlo na lodi zrejme k úniku ropy v zátoke južne od Ománu, čo pre Reuters potvrdili aj traja nezávislí odborníci.
Rusko využíva v tzv. tieňovú flotilu, zloženú zo zastaraných a poväčšine zle udržiavaných tankerov, aby obišlo sankcie Západu na vývoz svojej ropy. Pri tomto incidente však nebolo jasné, či únik spôsobila porucha, poškodenie v dôsledku útoku Ukrajiny, ktorá sa zameriava na tankery napojené Rusko, alebo zásah v rámci konfliktu medzi USA a Iránom.
Tanker prvýkrát hlásil problémy 8. júna pri pobreží jemenského prístavu Al-Mukallá, uviedli dva nezávislé zdroje z oblasti námornej bezpečnosti. Jeden z nich potvrdil únik ropy a skonštatoval, že príčina nie je jasná.