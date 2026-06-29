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Nové pravidlá pre motoristov: Bez platného PZP neprejdete STK ani emisnou kontrolou!

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Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Jinda Noipho)
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TASR

BRATISLAVA - Nové pravidlá povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel s účinnosťou postupne od 1. augusta tohto roka umožnia štátu zefektívniť automatickú kontrolu a ukladanie pokút za nepoistenie vozidla, pričom poslednou sankciou bude vyradenie z evidencie. Autá bez platného PZP po novom neprejdú ani technickou a emisnou kontrolou. O novinkách pre všetkých vlastníkov vozidiel informovali v pondelok štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák a výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Martin Kaňa.

„Cieľom tejto zmeny, ktorú sme nazvali aj Lex PZP, je chrániť poctivých vodičov, zároveň zvýšiť bezpečnosť v cestnej premávke a ukončiť stav, keď nezodpovední ľudia budú bez povinného zmluvného poistenia prenášať svoje riziká z dopravných nehôd na ostatných ľudí,“ povedal Kaliňák. Na Slovensku je podľa neho alarmujúca situácia s nepoistenými vozidlami. PZP nemá približne 600.000 áut, pričom takmer 300.000 je pravdepodobne v prevádzke. Takmer každé desiate vozidlo na slovenských cestách nemá PZP.

„Prvá fáza sa začne 1. augusta a bude sa týkať vyčistenia databázy vozidiel. Mohli by sme aj povedať, že ide o veľkú inventúru áut na Slovensku. Bude súvisieť práve s tým, aby sme vyčistili celú databázu vozidiel, aby sme vedeli, ktoré vozidlá nemajú povinné zmluvné poistenie, a od septembra sa to s majiteľmi bude riešiť,“ uviedol štátny tajomník. Tí budú mať tri možnosti - buď si auto poistia, predajú, alebo ho dočasne vyradia z evidencie.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Od 1. októbra nastúpi druhá fáza a bude o spustení automatickej kontroly PZP už cez objektívnu zodpovednosť. „Ak bude vozidlo bez PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu, a potom v pravidelných intervaloch 150 dní sa budeme pripomínať majiteľovi vozidla, že nielenže porušuje zákon, ale naďalej trvá v svojej povrchnosti,“ dodal Kaliňák.

Po 24 mesiacoch bude nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie, a kto by napriek tomu v ňom jazdil, riskuje vysokú pokutu, ale aj zákaz šoférovania až na tri roky. Od 1. novembra sa začne zasielanie automatizovaných pokút za chýbajúce PZP. Kaňa uviedol, že Slovensko ako členská krajina systému zelenej karty, ktorý garantuje odškodňovanie poškodených pri dopravných nehodách, sa zaviazalo, že podiel nepoistených vozidiel bude nižší ako 5 %.

„Nepoistené vozidlá predstavujú riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Škody spôsobené týmito vozidlami sú uhrádzané z poistného garančného fondu SKP nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2025 kancelária vyplatila na týchto škodách 8,2 milióna eur,“ priblížil Kaňa. Podľa neho poctiví vodiči prispievajú na garančný fond a doplácajú na nepoctivých.

Nové pravidlá pre motoristov:
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 (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

Segment PZP má dlhodobo vysokú škodovosť pre nárast počtu škôd a cien opráv aj zvyšujúce sa nároky na odškodnenia na zdraví. „Náklady na škody spôsobené nepoistenými vozidlami systém dlhodobo neúmerne zaťažujú. Nový systém je nastavený na informovanie, motiváciu a možnosť nápravy. Jeho primárnym cieľom nie je represia. Cieľom je dostať nepoistené vozidlá do systému a zabezpečiť tak, aby bol férový voči všetkým vodičom,“ priblížil Kaňa.

Očakáva, že vyčistenie databáz od neexistujúcich nepoistených vozidiel v prvej fáze a následné zavedenie nového systému kontrol a sankcií povedie k funkčnému systému PZP. Motoristom odporučil, aby nezostali pasívni. „Overte si, či máte platné PZP. Ak zistíte nesúlad údajov, kontaktujte poisťovňu a urobte nápravu,“ dodal Kaňa. Na webe nepoistenevozidlo.sk sú detailné informácie o legislatívnom procese v čase, ale takisto otázky a odpovede pre motoristov a verejnosť.

Viac o téme: PZPAutoSTKBratislava
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