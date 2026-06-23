Národné obranné sily rastú: Prísahu zložilo 75 nových príslušníkov

LOZORNO - Vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch pri Lozorne v okrese Malacky zložilo v utorok vojenskú prísahu 75 nových príslušníkov Národných obranných síl (NOS) - frekventantov. Ďalších 53 účastníkov pokračuje v druhej fáze výcviku, ktorého súčasťou je aj prezident SR Peter Pellegrini. Na mediálnom dni Ministerstva obrany SR o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Prezident, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, označil vojenskú prísahu za vážny morálny záväzok. „Stali ste sa dnes súčasťou jednej veľkej rodiny Národných obranných síl. Projektu, ktorý v slovenskej spoločnosti neustále zaznamenáva obrovský záujem o absolvovanie výcviku a o to, stať sa súčasťou našich novobudovaných záloh,“ ozrejmil počas príhovoru.
Slovensko musí pokračovať v modernizácii
Zdôraznil, že Slovensko musí pokračovať v modernizácii profesionálnych ozbrojených síl, zároveň však potrebuje aj pripravené zálohy. „Vzhľadom na komplikované bezpečnostné prostredie je potrebné, aby sa naše profesionálne ozbrojené sily a obyvatelia Slovenskej republiky mohli v prípade potreby obrátiť aj na príslušníčky a príslušníkov Národných obranných síl,“ skonštatoval. Dodal, že príslušníci NOS budú môcť pomáhať nielen pri obrane štátu, ale aj pri živelných pohromách či iných krízových situáciách. Kaliňák ocenil dobrovoľné rozhodnutie účastníkov absolvovať náročný vojenský výcvik. „Rozhodli ste sa vykročiť z komfortnej zóny a vo svojom voľnom čase absolvovať intenzívny vojenský výcvik, aby ste boli pripravení pre potreby svojej vlasti,“ uviedol počas slávnostného aktu.
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Miroslav Lorinc označil vojenskú prísahu za viac než formálny akt. „Je to verejný záväzok voči štátu, občanom, spolubojovníkom a napokon aj voči samému sebe,“ povedal. Účastníkom poďakoval za prevzatie časti zodpovednosti za bezpečnosť Slovenska a vyzdvihol hodnoty, ktoré si počas výcviku osvojili. „Nie technika, nie výstroj ani výzbroj, ale charakter človeka rozhoduje o tom, ako obstojí v náročných podmienkach,“ zdôraznil. Po prísahe minister informoval, že o vstup do Národných obranných síl prejavilo záujem už 13.500 ľudí. „Je to číslo, ktoré prekvapilo všetkých nás a na ktoré ani infraštruktúra nebola úplne pripravená,“ zhrnul. Podľa neho je väčšina záujemcov mimoriadne motivovaná, čo sa prejavuje aj nízkym počtom tých, ktorí výcvik nedokončia.
Zároveň potvrdil, že príslušníci NOS už boli nasadení pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti počas cvičenia jedného z mechanizovaných práporov Ozbrojených síl SR. Na výzvu sa podľa jeho slov prihlásilo približne 500 absolventov, z ktorých vybrali stovku na zabezpečenie ochrany vojenských objektov. Súčasťou mediálneho dňa boli aj ukážky výcviku vrátane telesnej prípravy a vojensko-praktického lezenia. Výcvik Národných obranných síl je zameraný na získanie základných vojenských zručností a pripravenosti účastníkov na plnenie úloh v rámci záložných síl štátu.