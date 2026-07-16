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Z Bratislavy rovno do Afriky: Pribudnú priame lety do obľúbenej exotickej destinácie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
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TASR

BRATISLAVA - Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesene a zimy znovu aj charterové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Cestovná kancelária Hydrotour vo štvrtok informovala, že prvý priamy let z Bratislavy tam plánuje 2. októbra. Zatiaľ predpokladá osem rotácií letov v októbri a novembri.

Generálny riaditeľ Hydrotouru Mikuláš Milko uviedol, že Senegal s hlavným mestom Dakar je významná krajina západnej Afriky, kde si podávajú ruky najvýznamnejší svetoví investori aj z najväčších krajín od západu po východ. „Pre návštevníkov je asi najzaujímavejšia autenticita tejto krajiny, pretože ešte stále je tu možné zažiť pôvodný, originálny život, pôvodnú kultúru, tradície,“ priblížil. Ako Milko podotkol, Slováci nepotrebujú do Senegalu víza. „Senegal si získava veľkú popularitu vďaka tomu, že sa tam postupne etablujú prestížne medzinárodné hotelové siete, ktoré majú svoju vlastnú klientelu, a my sme radi, že sme sa pridali,“ povedal.

Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota informoval, že pre situáciu na Blízkom východe je podstatné na zimnú sezónu nahradiť tamojšie destinácie novými. „Cez Senegal vítame aj Afriku ako ďalší krok k tomu, aby sa trochu posilnila zimná sezóna destináciami, ktoré Slováci budú môcť bezpečne dlhodobo si dopredu objednať. Nemusia mať vedľajší pocit toho, že či sa niečo udeje alebo neudeje,“ uviedol Novota. Naplánované majú podľa neho lety z Bratislavy do desiatky destinácií v exotike, napríklad okrem Senegalu do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Thajska, Zanzibaru, Kene či Ománu.

„Je nám ľúto, že sme museli zastaviť charterové lety do Bahrajnu, Kataru aj do Ománu. A čo sa týka najbližšej jesene, tak nie sme veľkí optimisti, čo sa týka Bahrajnu a Kataru. Čo sa týka Ománu, sme už veľkí optimisti a predpokladáme, že Omán by sme mali odlietať v pôvodných termínoch aj v plnej výške,“ dodal Milko. Hydrotour podľa neho počas letnej sezóny dlhodobo zabezpečuje charterové lety na Kapverdy, ktoré ležia oproti Senegalu.

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