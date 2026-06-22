Meteorológovia varujú pred povodňami: Výstrahy platia vo viacerých okresoch

BRATISLAVA - Výstrahu druhého stupňa pred povodňami už meteorológovia vydali pre ďalšie lokality. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová ves a Gelnica. Výstraha druhého stupňa naďalej platí pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. Pre okres Prešov je naďalej vydaná prvostupňová výstraha. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Na viacerých miestach treba naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.