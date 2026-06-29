Nočná dráma na bratislavskom letisku: K lietadlu vyrazili hasiči a záchranári!

BRATISLAVA - Bratislavským letiskom M. R. Štefánika v nedeľu (28. 6.) v noci otriasol nečakaný poplach, ktorý okamžite zalarmoval všetky zložky. Pristávaciu plochu zaplavili majáky záchranárskych a hasičských vozidiel, ktoré v priebehu niekoľkých minút obkľúčili jedno z lietadiel leteckej spoločnosti Wizz Air. Cestujúci aj svedkovia na letisku prežívali minúty plné neistoty a napätia.
Prvotné neoficiálne informácie z prostredia letiska naznačovali, že dôvodom náhleho zásahu mohol byť kolaps pilota, ktorému sa malo počas letu urobiť nevoľno. Ako však informovala Pluska, realita na palube bola pravdepodobne ešte o niečo dramatickejšia. Podľa zdrojov portálu mala riadiaca veža v Bratislave dostať varovné hlásenie, že sa v priestoroch lietadla nachádza bližšie nešpecifikovaná nebezpečná látka.
Situácia na ploche vyzerala vážne a letiskové zložky okamžite spustili bezpečnostné protokoly. K lietadlu boli okamžite pristavené dva letiskové autobusy, ktoré mali z paluby urýchlene evakuovať všetkých cestujúcich. Po chvíli však prišiel nečakaný zvrat. Autobusy napokon po niekoľkých minútach odišli od lietadla úplne prázdne a k masívnej evakuácii pasažierov nedošlo.
Čo presne vyvolalo tento nočný poplach a či išlo o planý poplach, alebo reálnu hrozbu, zostáva nateraz predmetom preverovania.