Ústavný súd čelí náporu: Návrhov pribúda, stále mu chýba jeden sudca

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR v prvom polroku tohto roka dostal celkovo 1669 návrhov, čo je o 82 viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Zároveň za prvých šesť mesiacov tohto roka ÚS vybavil 1748 vecí, nevybavených ostalo 1010 návrhov. Informovala o tom hovorkyňa ÚS Martina Ferencová s tým, že na činnosť ÚS negatívne vplýva skutočnosť, že mu už dlhodobo chýba jeden z 13 sudcov.
V priebehu prvého polroka 2026 každý sudca ÚS vybavil v priemere takmer 146 vecí. Spolu sudcovia vybavili o 79 vecí viac ako bolo došlých návrhov. Počet nevybavených vecí sa však medziročne zvýšil o 64.
Súd pod tlakom
„Z uvedeného vyplýva, že napriek enormnému profesionálnemu úsiliu sudcov ÚS a ich permanentnej snahe o zvyšovanie počtu vybavených vecí nie je možné v neúplnom zložení 12 z 13 sudcov a pri stále rastúcom nápade výraznejšie znížiť počet nevybavených návrhov,“ uviedla Ferencová.
Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch ÚS už takmer tri roky. Stalo sa tak po tom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Laššáková vzdala funkcie. Parlament dosiaľ nezvolil ani jedného z dvojice kandidátov, z ktorých sudcu ÚS má následne vymenovať prezident SR.