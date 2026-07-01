Ústavný súd spúšťa chatbota: AI asistent JURO uľahčí prístup k právnym informáciám

KOŠICE - Na webstránke Ústavného súdu SR je od stredy pre verejnosť k dispozícii konverzačný chatbot asistent JURO, založený na umelej inteligencii. Jeho úlohou je uľahčiť prístup k informáciám, pomôcť s navigáciou na webovom sídle, odpovedať na často kladené otázky o fungovaní ÚS a konaní pred ním, a sprístupniť vyhľadávanie v rozsiahlej databáze zverejnených rozhodnutí. Informovala o tom hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.
Chatbot asistent bude dostupný textom aj hlasom a vo viacerých jazykoch, čo zlepší prístupnosť informácií aj pre používateľov so zdravotným znevýhodnením alebo pre cudzincov. Názov JURO vznikol spojením slov justícia a rozhodnutia a zároveň je to jednoducho zapamätateľné klasické slovenské meno. Symbolizuje oblasť, v ktorej digitálny asistent pomáha používateľom rýchlejšie sa orientovať, teda vo verejne dostupných nálezoch, uzneseniach a iných dokumentoch ÚS.
Nasadenie chatbota je podľa predsedu ÚS Ivana Fiačana súčasťou širšieho úsilia o otvorenosť a prístupnosť ÚS voči verejnosti. Službu budú po spustení priebežne vyhodnocovať a na základe spätnej väzby zlepšovať. „Zároveň priebežne sledujeme trendy v oblasti umelej inteligencie a vyhodnocujeme možnosti ďalšieho využitia AI nástrojov na zlepšovanie interných procesov, efektívnejšiu prácu s informáciami a skvalitňovanie komunikácie s verejnosťou. Pri využívaní týchto technológií pritom kladieme dôraz na bezpečnosť, ochranu údajov a zachovanie dôveryhodnosti poskytovaných informácií,“ uviedol Fiačan.