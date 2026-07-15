Cibula Fest prinesie megahviezdy a viac ekológie, komfortu aj splnený sen

Pohraničné pásmo na letisku v Holíči už o pár dní ožije najväčším open air festivalom v regióne. Cibula Fest na tri dni otvorí svoje brány už vo štvrtok 23. 7. a prichádza s nabitým hudobným programom, obrovskými hviezdami česko-slovenskej scény, špeciálnym dňom Back to 90´s, ale aj s viacerými novinkami. Tento rok posunie komfort návštevníkov na novú úroveň. Či už ide o ekológiu, rýchle bezhotovostné platby, alebo splnené sny.
Najväčším ťahákom budú nepochybne český hitmaker Marek Ztracený a energická Ewa Farna. Ztracený do Holíča prinesie svoju vizuálne aj hudobne dychberúcu šou. Pre speváka pôjde o mimoriadne dôležité vystúpenie. Okrem toho, že bude jediným v tomto roku na Slovensku, bude to zároveň malou generálkou pred jeho doposiaľ najväčším koncertom v živote. Farna zase len nedávno trikrát vypredala pražský Eden a jej fanúšikovia sa tak môžu tešiť na svetovú produkciu a energiu, ktorú so sebou prinesie. Okrem hlavných ťahákov sa na festivale predstavia aj kapely Desmod, No Name, Dymytry, Rybičky 48, Traktor, speváci Peter Nagy, Monika Bagárová, Lukáš Adamec, Bystrík a ďalší. Svoje miesto v programe si tiež našli stand up komici zo Silných rečí, ktorí vystúpia počas piatku aj soboty. Hlavnému programu bude predchádzať špeciálny deň Back to 90´s, kde si návštevníci zaspomínajú pri koncertoch legendárnych interpretov East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory, Loona, Boney M Experience, Verona, Lunetic či Holki.
Cibula Fest kráča s dobou a záleží mu na životnom prostredí. „Rozhodli sme sa upustiť od jednorazových plastových pohárov, ktoré sme nahradili vratnými. Pre najväčších fanúšikov festivalu bude pripravená limitovaná edícia s vizuálom festivalu, ktorá poslúži aj ako pekný suvenír. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s projektom Slovensko zálohuje, vďaka čomu budeme na festivale dôsledne triediť a recyklovať všetky PET fľaše a plechovky,“ prezradil organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Projekt Slovensko zálohuje bude mať vo festivalovom areáli aj svoju zónu, kam si budú môcť návštevníci prísť oddýchnuť a porozprávať sa o tejto environmentálnej téme. Budú však pre nich pripravené aj ďalšie zóny, kde sa budú môcť aj zabaviť, ako napríklad Ploom zóna či TIPOS zóna s rôznymi zábavnými aktivitami.
Technologickou novinkou tohto ročníka bude zjednodušenie platieb pomocou čipového náramku NFCtron. Návštevníci budú mať niekoľko možností, ako si tento čip dobiť kreditom. Buď pohodlne cez aplikáciu, v ktorej si zároveň môžu kontrolovať stav svojho konta, alebo priamo na festivale v dvoch dobíjacích zónach, či už platobnou kartou, alebo v hotovosti eurami, ale aj českými korunami. Návštevníkom sa odporúča zaregistrovať svoju vstupenku v systéme už pred festivalom, čím si zjednodušia proces aktivácie čipu. Informácie, ako na to, nájdu na našich sociálnych sieťach.
Tento ročník festivalu bude aj o plnení snov. Organizátori spojili svoje sily s projektom Pošta na sny a rozhodli sa splniť jeden veľký životný sen. „Sme nesmierne hrdí, že aj tento ročník spájame s dobrými projektami, ktoré niekomu urobia radosť. Prezradíme len, že splnený sen bude zároveň veľkým prekvapením pre jednu vystupujúcu kapelu,“ dodal Vladimír Chrenka.
Festivalovú atmosféru bude počas piatka 24. 7. prinášať svojim poslucháčom aj Trnavské rádio, ktoré bude mať v areáli svoje mobilné štúdio. Tí, ktorí ešte nemajú svoje vstupenky na festival, môžu tak urobiť ešte na mieste v pokladni festivalu. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac info na www.cibulafest.eu a vstupenky v sieti Predpredaj.sk.
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