Utorok14. júl 2026, meniny má Kamil, Lara, zajtra Henrich

Blanár v New Yorku: Slovensko podporuje urýchlenie plnenia Agendy 2030 a reformu OSN

Juraj Blanár.
Juraj Blanár. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK - Slovenská republika podporuje urýchlenie plnenia Agendy 2030, efektívnejšie fungovanie Organizácie Spojených národov (OSN) a silný multilaterálny systém založený na medzinárodnom práve. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo svojom vystúpení na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (HLPF) v New Yorku, kde absolvoval aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

„Do summitu o cieľoch udržateľného rozvoja v roku 2027 zostáva už len rok, no pokrok pri napĺňaní Agendy 2030 je stále príliš pomalý. Ak chce OSN svoje záväzky premeniť na konkrétne výsledky, musí konať s väčšou naliehavosťou,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Za kľúčové príležitosti na urýchlenie plnenia cieľov považuje premyslené a zodpovedné využívanie nových technológií a umelej inteligencie.

V tomto kontexte predstavil konkrétne kroky SR pri napĺňaní míľnikov udržateľného rozvoja. Vyzdvihol zásadnú úlohu jadrovej energetiky pri zabezpečovaní cenovo dostupnej a čistej energie, záväzok Slovenska prejsť do roku 2040 na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj podporu medzinárodnej iniciatívy zameranej na budovanie odolných miest a obnovu po krízach – Sustainable Urban Resilience for the Next Generation. Blanár zdôraznil aj význam medzinárodných partnerstiev. Podľa jeho slov môže SR ponúknuť cenné skúsenosti.

Potvrdil pripravenosť Slovenska

Guterresovi v rámci bilaterálneho rokovania priblížil kľúčové pozície kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a potvrdil pripravenosť Slovenska aktívne prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a dôvery v multilaterálny systém založený na rešpektovaní medzinárodného práva a princípov Charty OSN.

„Sme presvedčení, že OSN zostáva nenahraditeľným pilierom medzinárodnej spolupráce, preto podporujeme jej reformné úsilie a iniciatívu UN80, ktorá má posilniť efektívnosť fungovania organizácie a jej schopnosť reagovať na súčasné globálne výzvy. Zároveň odmietame akékoľvek snahy oslabovať úlohu OSN, medzinárodné právo či existujúce medzinárodné záväzky a štandardy,“ dodal Blanár.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR informovalo, že partneri rokovali aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe, vojny na Ukrajine a budúcnosti mierových operácií OSN. Šéf rezortu zároveň potvrdil pokračujúcu podporu SR mierovej misii OSN na Cypre, ako aj pokračovanie humanitárnej, energetickej a rozvojovej pomoci Ukrajine.

Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. V rámci svojho pondelkového programu sa okrem iného zúčastnil aj na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN venovanom vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. Zároveň oficiálne otvorí kampaň SR ku kandidatúre na nestále členstvo v BR OSN.

 
 
Viac o téme: ReformaOSNJuraj Blanár
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini prehovoril po samite NATO: Aliancia podľa neho ukázala jednotu a silu
Zahraničné
Juraj Blanár.
Jasný odkaz slovenského ministra: Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO
Zahraničné
FOTO V Ankare sa začína
V Ankare sa začína summit NATO: Lídri budú rokovať aj o Ukrajine, príde aj Trump
Zahraničné
Peter Pellegrini.
Pellegrini, Fico a Blanár sa zhodli: Slovensko podporí závery samitu NATO bez vojenskej pomoci Ukrajine
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Odysea mu dala zabrať: Matt Damon zažil najťažšie chvíle v kariére!
Prominenti
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Ekologická KATASTROFA pri Bratislave? Obyvateľov terorizujú muchy! Zábery len pre silné povahy, čo na to kompetentní?
Správy
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Takáč na Rade EÚ o výskyte škodcu krasoňa jaseňového v SR a v Maďarsku
Správy

Domáce správy

Slovákov terorizuje agresívna muška:
Slovákov terorizuje agresívna muška: Po útoku prichádzajú horúčky, obrovské opuchy aj antibiotiká!
Domáce
FOTO Riskovali bez istenia: Výstup
Riskovali bez istenia: Výstup na Čierny štít sa skončil smrteľným pádom
Domáce
Koľko stojí rok ľudského
Koľko stojí rok ľudského života? Útvar hodnoty za peniaze navrhuje skresať stotisícové limity na lieky
Domáce
NESKUTOČNÁ TRAGÉDIA Marek zastavil auto, aby pomohol iným: O chvíľu zomrel, žena a dcéra sú ranené! Mrazivé detaily
NESKUTOČNÁ TRAGÉDIA Marek zastavil auto, aby pomohol iným: O chvíľu zomrel, žena a dcéra sú ranené! Mrazivé detaily
Košice

Zahraničné

Napätie eskaluje! Irán zasiahol
Napätie eskaluje! Irán zasiahol dva tankery: Spojené arabské emiráty hrozia tvrdou odvetou
Zahraničné
Juraj Blanár.
Blanár v New Yorku: Slovensko podporuje urýchlenie plnenia Agendy 2030 a reformu OSN
Zahraničné
Delcy Rodríguezová
Ani katastrofa ich nezastavila: Zemetrasenia neovplyvnili ťažbu ropy vo Venezuele
Zahraničné
Donald Trump
Trump vystúpi s mimoriadnym prejavom: Američania čakajú veľké oznámenie
Zahraničné

Prominenti

Brad Pitt a Angelina
Definitívny koniec Brangeliny! Ďalšie dve deti Brada Pitta sa zriekajú jeho mena!
Zahraniční prominenti
Vojna známych moderátorov! Skočili
Vojna známych moderátorov! Skočili si do vlasov, ona ho nazvala šľapkou a on... uff
Domáci prominenti
Karin Majtánová, Martin Nikodým,
Čekovský nie je jediný: TIETO známe slovenské osobnosti sa zapredali politickým stranám!
Domáci prominenti
Peter Staník
Herec z filmu Pásla kone na betóne: Smrť v 47 rokoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Guľomet začal rotovať a
Lietajúci Rus poslal internet do kolien: VIDEO Testoval nový Putinov arzenál
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ objav v Brne:
PRELOMOVÝ objav v Brne: Vírus kliešťovej encefalitídy má slabé miesto! Vakcíny budú lepšie
Zaujímavosti
Ženy, táto stará intímna
Ženy, táto stará intímna pomôcka vám môže pomôcť fyzicky, ale aj psychicky!
vysetrenie.sk
Chloe Ventonová
Lekári jej mesiace tvrdili, že má zápal močových ciest: Pravda bola oveľa krutejšia, Chloe zomrela ako 17-ročná
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)

Šport

FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
FOTO Páni, to je postavička! Sabalenková si užíva na dovolenke, pohľad na ňu topí ľadovce
WTA
Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Obrovský šok! Zomrel uznávaný rozhodca, ktorý mal len 38 rokov, z MS ho vylúčili
Futbal
KOMENTÁR Sinner, Alcaraz a tretí do partie? Odpoveď bola celý čas priamo pred očami
KOMENTÁR Sinner, Alcaraz a tretí do partie? Odpoveď bola celý čas priamo pred očami
Komentáre
Prerazila v športe, ktorý mnohí ani nepoznajú: Slovenku (17) o účasť na MS pripravila veľká smola
Prerazila v športe, ktorý mnohí ani nepoznajú: Slovenku (17) o účasť na MS pripravila veľká smola
Motorizmus

Auto-moto

FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Kysnutie cesta v rozhorúčenom aute: Bláznivý trik, ktorý skutočne funguje
Rady a tipy

Technológie

Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Moderná vojna a konflikty
Vedci vytvorili „továreň“ na bunky proti rakovine. Využili predchodcov makrofágov
Vedci vytvorili „továreň“ na bunky proti rakovine. Využili predchodcov makrofágov
Správy
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Poškodzuje rýchle nabíjanie batériu telefónu viac než klasické? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdia výrobcovia
Návody
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Na Netflix mieri ďalšia várka noviniek. Na svoje si prídu fanúšikovia komédií, športu aj fantasy
Filmy a seriály

TN LIVE

Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán
Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán
Zahraničné
Na brehu Dunaja nechal všetky svoje veci. Záchranári sa báli najhoršieho, no pravda bola iná
Na brehu Dunaja nechal všetky svoje veci. Záchranári sa báli najhoršieho, no pravda bola iná
Zahraničné
Kedy je vhodné nechať deti samé doma? Psychologička prezradila, čo je dôležitejšie ako vek
Kedy je vhodné nechať deti samé doma? Psychologička prezradila, čo je dôležitejšie ako vek
Domáce
Slovenské lesy dostali nového strážcu. Keď započuje motorovú pílu, okamžite spustí poplach
Slovenské lesy dostali nového strážcu. Keď započuje motorovú pílu, okamžite spustí poplach
Domáce

Bývanie

Toto sú hlavné príčiny, prečo vnútri bojujeme s mravcami, muškami či myšami. Čo robiť, aby sme sa ich zbavili?
Toto sú hlavné príčiny, prečo vnútri bojujeme s mravcami, muškami či myšami. Čo robiť, aby sme sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi

Pre kutilov

Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy po štyridsiatke chudnú rýchlejšie, keď jedia toto: Inšpirujte sa kombináciou, ktorá robí malé zázraky
Chudnutie a diéty
Ženy po štyridsiatke chudnú rýchlejšie, keď jedia toto: Inšpirujte sa kombináciou, ktorá robí malé zázraky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovákov terorizuje agresívna muška:
Domáce
Slovákov terorizuje agresívna muška: Po útoku prichádzajú horúčky, obrovské opuchy aj antibiotiká!
MIMORIADNY ONLINE V Kyjeve
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE V Kyjeve sa ozývali výbuchy: Na zimu Ukrajina potrebuje 300 rakiet
Milióny ľudí zachvátila panika:
Zahraničné
Milióny ľudí zachvátila panika: Šíri sa strašný parazit! Spôsobuje explozívnu hnačku a ďalšie problémy
Riskovali bez istenia: Výstup
Domáce
Riskovali bez istenia: Výstup na Čierny štít sa skončil smrteľným pádom

Ďalšie zo Zoznamu