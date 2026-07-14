Európa na prahu veľkej zmeny! Populácia EÚ dosiahne vrchol v roku 2029, potom začne klesať

BRUSEL - Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a v nasledujúcich desaťročia bude klesať. Vyplýva to zo správy o demografickom vývoji, ktorú zhotovilo Spoločné výskumné centrum (JRC) zriadené Európskou komisiou. V EÚ, ktorú tvorí 27 členských štátov, v súčasnosti žije 450,6 milióna ľudí. Do troch rokov sa tento počet podľa výskumníkov zvýši na 453,3 milióna a potom sa začne postupne a dlhodobo znižovať. Informuje o tom agentúra AFP.
Európania sa dnes podľa francúzskej agentúry dožívajú vyššieho veku ako kedykoľvek predtým, a to vďaka výrazne zlepšenej zdravotnej starostlivosti a lepším životným a sociálnym pomerom. Starnutie obyvateľstva však predstavuje výzvu nielen pre spoločnosť, ale aj hospodárstvo EÚ.
Menej obyvateľov
„Demografické zmeny patria medzi najvýznamnejšie dlhodobé premeny, ktoré formujú európsku spoločnosť v 21. storočí,“ uvádza sa v utorok zverejnenej správe, ktorá poukazuje na to, že súvisiace problémy nespočívajú ani tak v počte obyvateľov, ale z nerovnováhy vo vekovej štruktúre populácie. Do roku 2100 sa počet obyvateľov podľa výskumníkov zníži na 398,8 milióna, teda celkovo o 11,7 percenta. Toľkoto obyvateľov naposledy 27 súčasných členských štátov malo v 70. rokoch minulého storočia.
Starnúca Európa
Správa JRC ďalej uvádza, že priemerná dĺžka života pri narodení v roku 2024 bola 81,5 roka. Do roku 2050 bude mať podľa centra každý tretí obyvateľ 65 alebo viac rokov, zatiaľ čo dnes je to každý piaty. Priemerná dĺžka života by do konca tohto storočia mohla presiahnuť 90 rokov u žien a 86 rokov u mužov. Takýto vývoj na jednej strane predpokladá „významné výzvy“, medzi ktoré patrí nedostatok pracovnej sily či tlak na rozpočty, zdravotníctvo a školstvo. Na strane druhej správa poukazuje na rozmach tzv. striebornej ekonomiky, ktorá je zameraná na potreby starších ľudí.
S cieľom kompenzovať dôsledky zmenšujúcej sa pracovnej sily Európska únia vyžaduje, aby blok zvýšil produktivitu a znížil nezamestnanosť. Podľa JRC je v súčasnosti približne 20 percent Európanov v produktívnom veku bez práce a zhruba osem miliónov mladých ľudí nie je zamestnaných, neštuduje ani sa nezúčastňuje na odbornom vzdelávaní. Pomôcť zmierniť niektoré dôsledky demografických zmien v Európe môže podľa správy migrácia. Mala by však iba obmedzený vplyv na kompletné riešenie výziev, ktoré so sebou prináša starnutie populácie.