ÚBOK rozšíril obvinenia v kauze za 8,5 milióna eur: Pribudli nové osoby aj firmy

BRATISLAVA/ŽILINA - Policajti z protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) realizovali v stredu (24. 6.) policajnú akciu s krycím názvom Programátor. Ako informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ, policajti vykonali dve domové prehliadky v Žilinskom kraji, zadržali jednu osobu podozrivú zo spáchania zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zaistili niekoľko desiatok vecných stôp významných pre ďalšie trestné konanie. Po akcii ÚBOK rozšíril obvinenia v kauze za viac ako 8,5 milióna eur.
„Výsledkom policajnej realizácie bolo vznesenie obvinenia štyrom fyzickým a štyrom právnickým osobám pre pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení mali vedome vykonávať finančné operácie smerujúce k zastretiu pôvodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti spojenej s neoprávneným čerpaním prostriedkov Európskej únie,“ informovali policajti.
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Stredajšia policajná akcia nadviazala na rozsiahle vyšetrovanie vedené Centrálou vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry (CEP). „Po rozšírení trestného stíhania je v predmetnej trestnej veci aktuálne obvinených 16 fyzických osôb a 12 právnických osôb,“ doplnili policajti.
Obvinenia sa týkajú pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, pričom skutky mali byť páchané organizovanou skupinou. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania presiahla spôsobená škoda na rozpočte Európskej únie 8,5 milióna eur.