Nálet v Pásme Gazy si vyžiadal obete: Zomrelo osem ľudí vrátane policajtky

GAZA - Izraelský letecký útok na policajnú stanicu v severnej časti Pásma Gazy si v utorok vyžiadal osem obetí vrátane jednej policajtky, informovala agentúra civilnej ochrany v tejto palestínskej enkláve. Píše o tom agentúra AFP.
„Osem obetí bolo prevezených do nemocnice Šífa po izraelskom leteckom útoku na policajnú stanicu“ v západnej časti utečeneckého tábora Džabálijá na severe Pásma Gazy, uviedla tamojšia civilná ochrana. Nemocnica Šífa pre AFP potvrdila, že prijala osem tiel.
Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré kontroluje policajné sily v Gaze, incident odsúdilo. Podľa jeho vyjadrenia bol medzi zabitými osobami aj šéf zasiahnutej policajnej stanice. Izraelská armáda pre AFP uviedla, že v oblasti vykonala jednej úder, ktorým údajne cielila na „teroristov“. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla.
Napriek prímeriu, ktoré v Pásme Gaze platí od októbra 2025, násilie pokračuje. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré pôsobí pod vedením Hamasu a ktorého údaje považuje Organizácia Spojených národov za spoľahlivé, bolo od začiatku prímeria zabitých najmenej 1110 Palestínčanov. Izraelská armáda zase tvrdí, že za rovnaké obdobie prišla v enkláve o päť svojich vojakov, ako aj o jedného civilného dodávateľa.