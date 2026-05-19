Utorok19. máj 2026, meniny má Gertrúda, zajtra Bernard

Pozor na superlacné dovolenky! Slovákov láka PODOZRIVÝ web, inšpekcia aj SACKA bijú na poplach

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Dovolenková sezóna je za rohom a Slováci začínajú hľadať výhodné ponuky zájazdov. Práve v tomto období však prichádza vážne varovanie. Slovenská obchodná inšpekcia aj asociácia cestovných kancelárií upozorňujú na web flytours.sk, ktorý ponúka zájazdy za podozrivo nízke ceny a bez jasného prepojenia na touroperátorov. Podľa odborníkov všetko nasvedčuje tomu, že môže ísť o podvod.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozorňujú na webovú stránku www.flytours.sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané na predaj zájazdy. 

Ako informuje SACKA, web predáva zájazdy bez zmluvného vzťahu s touroperátormi a za podozrivo nízke ceny. "Všetky zistené skutočnosti smerujú k podvodu," upozorňuje a apeluje na ľudí, aby zvýšili opatrnosť a kupovali zájazdy výhradne v osvedčených cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach. Ich zoznam nájdete na stránke SOI a na stránke www.sacka.sk.

 
 

Spoločnosť sa na Slovensku nenašla

"Preverením predmetného webového rozhrania bolo zistené, že predaj zájazdov je prezentovaný pod obchodným označením flytours.sk ako cestovná agentúra sprostredkúvajúca predaj zájazdov pre cestovné kancelárie. Na webovej stránke sú zároveň uvedené údaje spoločnosti K3 Tour s.r.o., ústredie: 198 00 Praha, IČO: 19559682, C 388410/MSPH Mestský súd v Prahe, a korešpondenčná adresa: Haanova 46A, Bratislava," približuje SOI.

Spoločnosť FLYTOURS.SK podľa SOI nie je zapísaná v obchodnom registri ani v živnostenskom registri Slovenskej republiky. Vyhľadávanie v registri WHOIS/SK-NIC neumožnilo jednoznačne stotožniť prevádzkovateľa webovej stránky s osobou, ktorá na stránke ponúka služby cestovného ruchu.

Kto je organizátorom zájazdu nie je jasné

Inšpekcia dodáva, že webové rozhranie pri jednotlivých ponukách zájazdov neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sú zájazdy sprostredkované, a teda nie je zrejmé, kto je organizátorom zájazdu a kto zodpovedá za jeho poskytnutie. Zároveň nie sú pri ponukách zájazdov riadne uvedené informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu. "Poskytované informácie preto vzbudzujú dôvodné pochybnosti o splnení požiadaviek ustanovených zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov," upozorňuje SOI.

Z verejne dostupných zdrojov Slovenská obchodná inšpekcia taktiež nezistila oficiálne a transparentné prepojenie medzi legitímnou českou cestovnou agentúrou K3 Tour s. r. o. a webovou stránkou www.flytours.sk. "Vzhľadom na spôsob prezentácie údajov na predmetnom webovom rozhraní nemožno vylúčiť, že dochádza k neoprávnenému použitiu identifikačných údajov spoločnosti K3 Tour s. r. o.," varuje inšpekcia.

SOI spoločnosť naďalej preveruje

Obsah webového rozhrania, spôsob prezentácie ponúk, nejasná identifikácia subjektu ponúkajúceho zájazdy, ako aj neobvykle nízke ceny zájazdov vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem.

"Slovenská obchodná inšpekcia v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony smerujúce k prevereniu totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania, prevereniu uvedenej korešpondenčnej adresy na území Slovenskej republiky, ako aj k prevereniu súvislosti uvedeného zahraničného subjektu s ponukou zájazdov na webovej stránke www.flytours.sk," dodáva SOI a odporúča spotrebiteľom, aby prostredníctvom tohto webu neobjednávali zájazdy, neposkytovali osobné údaje a neuskutočňovali platby.

V prípade, ak už spotrebitelia uskutočnili platbu za zájazd, ktorý sa neuskutočnil, a finančné prostriedky zaplatené za zájazd im neboli vrátené, odporúča sa obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Viac o téme: DovolenkaPodvodZájazdSlovenská obchodná inšpekcia (SOI)Flytours.sk
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nezávislý dozorný orgán USA
Nezávislý dozorný orgán USA vyšetruje útoky na lode podozrivé z pašovania drog
Zahraničné
Ilustračné foto
Podvod pripravil seniorku o takmer 12-tisíc eur: Naletela na falošné investície do zlata a ropy
Domáce
Ďalší podvod na seniorku,
Ďalší podvod na seniorku, prišla o peniaze! Bratislavská polícia prípad vyšetruje
Domáce
Na snímke Ľubica Rošková
Kauza agrodotácií pokračuje: Exposlankyňa Rošková sa má postaviť pred odvolací súd
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie
Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie
Prominenti
Generálny sekretár SOŠV: Veríme, že sa Národný týždeň športu stane tradíciou
Generálny sekretár SOŠV: Veríme, že sa Národný týždeň športu stane tradíciou
Šport
Tlačová konferencia Smer-SD: Návrat k druhému výročiu atentátu na premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia Smer-SD: Návrat k druhému výročiu atentátu na premiéra Roberta Fica
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Polícia PÁTRA po synovi
Polícia PÁTRA po synovi Lukáša Machalu Samuelovi: Naposledy ho videli na psychiatrii!
Domáce
Na obed iba 15-minút
Na obed iba 15-minút a 6 mesačná skúšobná?! Sakovej zoznam opatrení rozhneval Tomáša: Tvrdý odkaz a STOPKA
Domáce
Kauza Šimečkovcov rezonuje aj
Kauza Šimečkovcov rezonuje aj v Bruseli: Smeráci ukázali DOKUMENT ako dôkaz! Beňová hovorí o hanbe
Domáce
Považská Bystrica: Lyžiarsky svah premenia na modernú flowtrailovú cyklodráhu: Projekt už toto leto
Považská Bystrica: Lyžiarsky svah premenia na modernú flowtrailovú cyklodráhu: Projekt už toto leto
Trenčín

Zahraničné

AKCIA na koberce za
AKCIA na koberce za 3,99 vyvolala hotový ošial: VIDEO Zákazníci sa o akciový tovar bili hlava nehlava
Zahraničné
Gigant Meta chystá masívne
Gigant Meta chystá masívne prepúšťanie: O prácu prídu TISÍCE ľudí! Dôvodom je umelá inteligencia
Zahraničné
Záhadný pád z útesu
Záhadný pád z útesu vyšetrujú ako vraždu: Syna miliardára a šéfa módneho impéria Mango zadržala polícia!
Zahraničné
Delcy Rodríguezová
Venezuelská polícia vyšetrí smrť politického väzňa vo väzbe, nariadila Rodríguezová
Zahraničné

Prominenti

Vierka Ayisi Landl a
Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie
Domáci prominenti
Kráľovná Margaréta II.
Kráľovnej sa už polepšilo: Po nečakanom zákroku... Prepustili ju z nemocnice!
Zahraniční prominenti
FOTO Premiéra filmu Star Wars,
Známa herečka dorazila na premiéru po boku tajomného muža: Nová láska po bolestivom rozvode?!
Domáci prominenti
Kristen Stewart v Cannes
Kráľovná nevkusu? Rebelka Kristen Stewart kašle na pravidlá: Predvádza jednu trúfalosť za druhou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neprijali vaše dieťa na
Neprijali vaše dieťa na školu? Odborníci varujú: Prvé slová rodiča môžu rozhodnúť o jeho psychike!
Zaujímavosti
FOTO TOTO zviera mizne z
TOTO zviera mizne z Európy! Škodí mu moderné poľnohospodárstvo
Zaujímavosti
Pastier objavil najstarší chrám
Pastier objavil najstarší chrám sveta: Pochovali stavitelia turecký Stonehenge zámerne?
dromedar.sk
Ilustračné foto
Brala liek na sústredenie, skončila na dne: Žena opisuje závislosť, ktorá jej takmer zničila život
Zaujímavosti

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Šport

Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
Slováci
Obdiv jeho supertriede a dlhovekosti: Neuveriteľný Cristiano Ronaldo sa dočkal šiesty raz v kariére
Obdiv jeho supertriede a dlhovekosti: Neuveriteľný Cristiano Ronaldo sa dočkal šiesty raz v kariére
MS vo futbale
Nestačila mu ani skvelá sezóna: Neymarova nominácia stála miesto jedného z najlepších útočníkov v Anglicku
Nestačila mu ani skvelá sezóna: Neymarova nominácia stála miesto jedného z najlepších útočníkov v Anglicku
Premier League

Auto-moto

Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava

Kariéra a motivácia

To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
O práci s humorom
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Rady, tipy a triky
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Mäsové šaláty
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Android dokáže spustiť AI aj bez internetu. Nenápadná aplikácia AI Edge Gallery od Googlu odomkne chatbota, preklady aj prácu s obrázkami
Tvoj Android dokáže spustiť AI aj bez internetu. Nenápadná aplikácia AI Edge Gallery od Googlu odomkne chatbota, preklady aj prácu s obrázkami
Android
Lode mizli na otvorenom mori. Ukrajina tvrdí, že končili v ruskej tieňovej flotile
Lode mizli na otvorenom mori. Ukrajina tvrdí, že končili v ruskej tieňovej flotile
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Ukrajina ukázala laser Tryzub, ktorý má ničiť Shahedy na vzdialenosť 5 kilometrov. Táto zbraň môže ohroziť taktiku Rusov
VIDEO: Ukrajina ukázala laser Tryzub, ktorý má ničiť Shahedy na vzdialenosť 5 kilometrov. Táto zbraň môže ohroziť taktiku Rusov
Armádne technológie
AI v zubárstve malo pomáhať pacientom. Niektoré kliniky ju však využívajú na predaj drahých zákrokov
AI v zubárstve malo pomáhať pacientom. Niektoré kliniky ju však využívajú na predaj drahých zákrokov
Správy

Bývanie

Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Pre kutilov

Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Dvor a záhrada
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré hovoria muži tesne pred tým, než stratia záujem: Ak ich poznáte, budete mať navrch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na obed iba 15-minút
Domáce
Na obed iba 15-minút a 6 mesačná skúšobná?! Sakovej zoznam opatrení rozhneval Tomáša: Tvrdý odkaz a STOPKA
Kauza Šimečkovcov rezonuje aj
Domáce
Kauza Šimečkovcov rezonuje aj v Bruseli: Smeráci ukázali DOKUMENT ako dôkaz! Beňová hovorí o hanbe
Veľký ZÁŤAH protikorupčnej jednotky!
Domáce
Veľký ZÁŤAH protikorupčnej jednotky! Akcia Venátor udrela na viacerých miestach Slovenska
František Majersky'
Domáce
Škandál okolo prešovskej nemocnice: Opozícia zverejnila fotky stĺpov, ktoré museli zbúrať!

Ďalšie zo Zoznamu