Pozor na superlacné dovolenky! Slovákov láka PODOZRIVÝ web, inšpekcia aj SACKA bijú na poplach

BRATISLAVA - Dovolenková sezóna je za rohom a Slováci začínajú hľadať výhodné ponuky zájazdov. Práve v tomto období však prichádza vážne varovanie. Slovenská obchodná inšpekcia aj asociácia cestovných kancelárií upozorňujú na web flytours.sk, ktorý ponúka zájazdy za podozrivo nízke ceny a bez jasného prepojenia na touroperátorov. Podľa odborníkov všetko nasvedčuje tomu, že môže ísť o podvod.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozorňujú na webovú stránku www.flytours.sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané na predaj zájazdy.
Ako informuje SACKA, web predáva zájazdy bez zmluvného vzťahu s touroperátormi a za podozrivo nízke ceny. "Všetky zistené skutočnosti smerujú k podvodu," upozorňuje a apeluje na ľudí, aby zvýšili opatrnosť a kupovali zájazdy výhradne v osvedčených cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach. Ich zoznam nájdete na stránke SOI a na stránke www.sacka.sk.
Spoločnosť sa na Slovensku nenašla
"Preverením predmetného webového rozhrania bolo zistené, že predaj zájazdov je prezentovaný pod obchodným označením flytours.sk ako cestovná agentúra sprostredkúvajúca predaj zájazdov pre cestovné kancelárie. Na webovej stránke sú zároveň uvedené údaje spoločnosti K3 Tour s.r.o., ústredie: 198 00 Praha, IČO: 19559682, C 388410/MSPH Mestský súd v Prahe, a korešpondenčná adresa: Haanova 46A, Bratislava," približuje SOI.
Spoločnosť FLYTOURS.SK podľa SOI nie je zapísaná v obchodnom registri ani v živnostenskom registri Slovenskej republiky. Vyhľadávanie v registri WHOIS/SK-NIC neumožnilo jednoznačne stotožniť prevádzkovateľa webovej stránky s osobou, ktorá na stránke ponúka služby cestovného ruchu.
Kto je organizátorom zájazdu nie je jasné
Inšpekcia dodáva, že webové rozhranie pri jednotlivých ponukách zájazdov neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sú zájazdy sprostredkované, a teda nie je zrejmé, kto je organizátorom zájazdu a kto zodpovedá za jeho poskytnutie. Zároveň nie sú pri ponukách zájazdov riadne uvedené informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu. "Poskytované informácie preto vzbudzujú dôvodné pochybnosti o splnení požiadaviek ustanovených zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov," upozorňuje SOI.
Z verejne dostupných zdrojov Slovenská obchodná inšpekcia taktiež nezistila oficiálne a transparentné prepojenie medzi legitímnou českou cestovnou agentúrou K3 Tour s. r. o. a webovou stránkou www.flytours.sk. "Vzhľadom na spôsob prezentácie údajov na predmetnom webovom rozhraní nemožno vylúčiť, že dochádza k neoprávnenému použitiu identifikačných údajov spoločnosti K3 Tour s. r. o.," varuje inšpekcia.
SOI spoločnosť naďalej preveruje
Obsah webového rozhrania, spôsob prezentácie ponúk, nejasná identifikácia subjektu ponúkajúceho zájazdy, ako aj neobvykle nízke ceny zájazdov vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem.
"Slovenská obchodná inšpekcia v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony smerujúce k prevereniu totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania, prevereniu uvedenej korešpondenčnej adresy na území Slovenskej republiky, ako aj k prevereniu súvislosti uvedeného zahraničného subjektu s ponukou zájazdov na webovej stránke www.flytours.sk," dodáva SOI a odporúča spotrebiteľom, aby prostredníctvom tohto webu neobjednávali zájazdy, neposkytovali osobné údaje a neuskutočňovali platby.
V prípade, ak už spotrebitelia uskutočnili platbu za zájazd, ktorý sa neuskutočnil, a finančné prostriedky zaplatené za zájazd im neboli vrátené, odporúča sa obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.