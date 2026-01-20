Dočkali sa! Začali vyplácať poistné klientom skrachovanej cestovky HappyTravel: Poisťovňa ukázala SUMY

BRATISLAVA – Dočkali sa. Poisťovňa Generali začala 20. januára 2026 s vyplácaním poistného plnenia poškodeným klientom CK HappyTravel, ktorým vznikla finančná strata v dôsledku jej krachu.
Počas nasledujúcich približne pätnástich pracovných dní majú byť všetci poškodení klienti postupne písomne informovaní o výsledku šetrenia ich poistnej udalosti a platba im bude odoslaná na uvedený bankový účet. "Prosíme klientov, aby sa s prípadnými otázkami obrátili na infolinku až po doručení písomného vyjadrenia k ich konkrétnej poistnej udalosti," uviedla poisťovňa.
Poisťovňa eviduje 1776 poistných udalostí v hodnote 5 670 598 eur. V priebehu nasledujúcich 15 dní by mala za oprávnené nároky poškodených klientov postupne vyplatiť sumu takmer 3,5 milióna eur, informovala hovorkyňa poisťovne Monika Majerčíková.
Poistné plnenie bude vyplácané z dvoch poistných zmlúv. Rozhodujúci je termín, v ktorom si klient kúpil zájazd. Každý z poškodených klientov dostane vyplatené poistné plnenie vo výške 56,64 percenta z oprávneného nároku, ktorý mu poisťovňa uznala. „Rozdiel medzi poistným plnením a plnou výškou nároku vzniknutého v súvislosti s úpadkom cestovnej kancelárie Happy Travel si môže klient uplatniť v konkurznom konaní,“ povedal riaditeľ útvaru Európska cestovná poisťovňa Milan Ondráš.
Polícia vo vyšetrovaní podozrenia zo zločinu podvodu, ktoré sa týka cestovej kancelárie Happy Travel, aktuálne eviduje približne 500 trestných oznámení. Celková známa škoda dosiahla sumu 1,49 milióna eur, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Tieto čísla podľa jeho slov pravdepodobne nie sú konečné, pretože stále prichádzajú nové trestné oznámenia. O priebehu vyšetrovania polícia bližšie nebude informovať, aby nedošlo k zmareniu trestného konania.
Cestovná kancelária Happy Travel oznámila svoj úpadok 1. júla 2025 s tým, že naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky obchodným partnerom a svojim klientom. Jej majiteľ Roman Berkes, ktorý bol prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zároveň s okamžitou platnosťou odstúpil z vedenia asociácie.
Poisťovňa zverejnila najčastejšie otázky, s ktorými sa na nich klienti obracajú:
Zájazd som stornoval/a ešte pred úpadkom cestovnej kancelárie HappyTravel, ale CK mi mnou uhradený poplatok za zájazd nevrátila. Vráti mi ho poisťovňa?
- Ak ste svoj zájazd stornovali ešte pred úpadkom cestovnej kancelárie HappyTravel, odstúpili ste od zmluvy o zájazde. Pokiaľ ste zájazd zrušili v dostatočnom predstihu ešte pred jeho začiatkom, podľa obchodných podmienok vznikla cestovnej kancelárii povinnosť vrátiť vám zaplatený poplatok za zájazd. Ak tak neurobila, nevrátený poplatok za zájazd nie je krytý poistením pre prípad úpadku CK. Nárok na jeho vrátenie si môžete uplatniť v konkurznom konaní voči cestovnej kancelárii HappyTravel.
V hlásení poistnej udalosti som si nárokoval/a preplatenie vyúčtovaného stornopoplatku. Preplatí mi to poisťovňa?
- Stornopoplatok je zmluvná pokuta, ktorú si účtuje cestovná kancelária pri zrušení zájazdu. Tento poplatok nie je krytý poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. To znamená, že ho poisťovňa z daného poistenia neprepláca.
Pôvodný zájazd som objednal/a v októbri 2024. V máji 2025 mi CK oznámila zmenu termínu zájazdu a spísali sme novú zmluvu o zájazde s pôvodným rezervačným číslom. Ktorá poistná zmluva pre poistenie úpadku CK sa vzťahuje k môjmu zájazdu?
- O tom, ktorá poistná zmluva sa vzťahuje k zájazdu, rozhoduje dátum uzavretia zmluvy o zájazde. K vášmu zájazdu sa vzťahuje poistná zmluva platná v máji 2025, teda v termíne, keď ste spísali novú zmluvu o zájazde s pôvodným rezervačným číslom.
Objednal/a som zájazd cez internetového predajcu www.travelcom.sk, predajca so mnou nekomunikuje.
- Webová stránka www.travelcom.sk bola podvod. Na jej nekalé praktiky opakovane upozorňovala Slovenská obchodná inšpekcia a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Zákon o zájazdoch jasne stanovuje pravidlá, ako má byť vystavená zmluva o zájazde. Tento „predajca“ však klientom nevystavoval zmluvy o zájazde a na potvrdeniach o úhrade nie je uvedené, kto je organizátorom zájazdu. Žiadna slovenská cestovná kancelária s predajcom www.travelcom.sk nespolupracuje a nespolupracovala s ním ani CK HappyTravel. Z tohto dôvodu vám, žiaľ, nie je možné poskytnúť poistné plnenie z poistenia pre prípad úpadku CK.
Kto určuje, na akú poistnú sumu je CK poistená?
- Určuje si ju cestovná kancelária podľa zákona o zájazdoch. Povinnosťou cestovnej kancelárie je uzatvoriť si poistenie pre prípad úpadku CK s poistnou sumou minimálne vo výške 30 % z plánovaných ročných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Legislatíva navyše určuje poisťovni povinnosť vyplácať poistné plnenia v prípade úpadku len do maximálnej výšky dojednanej poistnej sumy, na ktorú sa cestovná kancelária poistila. Ak sú škody vyššie, zvyšok sa rieši práve v konkurznom konaní.
Cez CK HappyTravel som mal/a objednané iba letenky a z poisťovne som nedostal/a žiadne odškodnenie.
- Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie sa podľa zákona o zájazdoch vzťahuje len na zájazdy (prípadne spojené služby cestovného ruchu). Podľa daného zákona sú zájazdy definované ako kombinácia najmenej dvoch rôznych služieb cestovného ruchu (napr. doprava + ubytovanie). Ak ste si zakúpili cez CK len jednu službu cestovného ruchu, napríklad len letenku alebo len ubytovanie, nejde o zájazd (resp. spojené služby cestovného ruchu), a preto vám podľa zákona o zájazdoch nevzniká nárok na poistné plnenie.
Pri nahlasovaní poistnej udalosti som doložil/a iba jeden doklad o úhrade. Medzičasom mi sprostredkovateľ vrátil časť úhrady. Budete to prešetrovať?
- Každú poistnú udalosť dôkladne preverujeme. Ak bol zájazd kúpený cez tretiu osobu (sprostredkovateľ), žiadame o súčinnosť aj ju, aby sme mali k dispozícii všetky potrebné podklady. Každý klient je povinný oznámiť poisťovni všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na konečný výsledok poistného plnenia. Ak si niekto uplatní od poisťovne vyššiu sumu, než v skutočnosti za zájazd zaplatil, poisťovni vznikne nárok na vrátenie bezdôvodného obohatenia voči takému klientovi.
Kedy môžem očakávať, že mi poisťovňa vyplatí poistné plnenie v súvislosti s úpadkom CK HappyTravel?
- Od dňa 20. 1. 2026 začala poisťovňa Generali postupne písomne informovať poškodených klientov o vybavení ich nároku a zároveň začala s vyplácaním poistného plnenia. Pripísanie finančného nároku môžu očakávať v najbližších dňoch po odoslaní písomného oznámenia.
Ako ste vypočítali výšku poistného plnenia, na ktorú mám nárok?
- V deň vyhlásenia úpadku cestovnej kancelárie evidovala CK HappyTravel zájazdy, ktoré klienti nevyčerpali alebo ich mali len čiastočne čerpané. Tieto zájazdy boli predané počas platnosti dvoch po sebe nadväzujúcich poistných zmlúv pre prípad úpadku, ktoré mala cestovná kancelária uzatvorené s poisťovňou Generali. Pri oboch zmluvách bolo krytie dojednané na poistnú sumu 2 880 000 eur. Poškodeným klientom sa vyplatilo poistné plnenie z poistnej zmluvy, ktorá platila v čase, keď si klienti zakúpili zájazd (rozhoduje dátum uvedený na poslednej podpísanej zmluve o zájazde). Tí, ktorí si kúpili zájazd do 30. novembra 2024, budú odškodnení v plnej výške oprávneného nároku, keďže celkové oprávnené nároky v rámci tejto zmluvy nepresiahli poistnú sumu. Pri klientoch, ktorí si kúpili zájazd od 1. decembra 2024, však celkové oprávnené nároky presiahli poistnú sumu. Poisťovňa preto pristúpila v zmysle platnej legislatívy k rozdeleniu poistnej sumy medzi daných klientov pomerným dielom (alikvótne) podľa výšky ich oprávnených nárokov.
Prečo poistné plnenie nepokrylo 100 % môjho nároku? Môžem získať rozdiel medzi poistným plnením a reálnou výškou môjho nároku?
- Výšku poistného plnenia ovplyvňuje viacero faktorov. Napríklad to, kedy ste si zájazd zakúpili alebo či vám podľa platnej legislatívy vôbec vznikol nárok na poistné plnenie. Rozdiel medzi poistným plnením a plnou výškou vášho nároku vzniknutého v súvislosti s úpadkom cestovnej kancelárie (vrátane prípadnej nami neuznanej časti uplatneného nároku) si môžete uplatniť v konkurznom konaní.
Čo ak som sa rozhodol/a podať žalobu na CK? Ovplyvnilo to výšku môjho odškodného?
- Ak ste si ako poškodený klient uplatnili riadne a včas nárok na poistné plnenie, poisťovňa postupovala pri stanovení výšky poistného plnenia v súlade s platnou legislatívou. Prípadné žaloby alebo trestné oznámenia, ktoré ste podali voči cestovnej kancelárii, nemali žiadny vplyv ani na priebeh riešenia poistnej udalosti, ani na výšku vyplateného poistného plnenia.