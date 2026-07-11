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Horor na dovolenke v Grécku: Drzý domáci sliedil v chladničke a žiadal stovky eur naviac!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

SOLÚN - Dovolenka v slnečnom Grécku sa pre srbskú rodinu zmenila na poriadne napínavú drámu. Tatjana z Belehradu, ktorá vycestovala k moru so svojím trojročným synom a 75-ročným otcom, zažila zo strany gréckeho ubytovateľa šokujúce správanie. Starší majiteľ apartmánu nielenže narúšal ich súkromie sliedením v osobných veciach, ale uprostred pobytu začal pod hrozbami žiadať stovky eur navyše.

Tatjana si ubytovanie v blízkosti Solúna rezervovala a kompletne vyplatila ešte na začiatku roka cez overenú platformu Booking. Apartmán mal vynikajúce hodnotenia a nič nenasvedčovalo tomu, že by mali nastať komplikácie. Prvé varovné signály sa však objavili hneď po príchode, kedy sa viac než 70-ročný grécky hostiteľ začal správať prinajmenšom neštandardne.

Bez akýchkoľvek zábran vošiel do apartmánu, drzo otvoril hosťom chladničku a komentoval, akými potravinami si ju naplnili. Následne sa pokúsil vojsť aj do spálne, v ktorej v tom čase spalo malé dieťa. Rodina jeho správanie spočiatku pripísala iba zlým manierom a vysokému veku, no skutočné peklo malo ešte len prísť. Informuje o tom portál Kurir.

Na šiesty deň pobytu poslal majiteľ Tatjane šokujúcu správu. Obvinil ju, že klamala o veku svojho syna, a začal nekompromisne požadovať doplatok 26 eur na deň, čo za celý pobyt činilo celkovo 260 eur. Tvrdil, že dieťa má o deň viac ako tri roky, a preto musí platiť plnú sumu ako dospelý človek, inak bude čeliť nepríjemným následkom. Vystrašená matka si okamžite preverila podmienky Bookingu, kde bolo jasne uvedené, že trojročné dieťa má pobyt zdarma a platí sa až od štyroch rokov.

Keďže s agresívnym starcom nebola reč, zúfalá dovolenkárka kontaktovala zákaznícku podporu Booking a srbský konzulát v Solúne. Bála sa totiž, že po návrate z pláže nájde svoje kufre vyhodené na ulici. Zástupcovia platformy sa postavili na stranu turistky a majiteľovi poslali oficiálne varovanie, že na žiadne peniaze nemá nárok. Konzulát rodine navyše poskytol priamy kontakt na grécku turistickú políciu, ktorá v krajine rieši práve spory s ubytovateľmi.

Bizarná bodka na záver

Akonáhle Tatjana majiteľovi oznámila, že prípad posunula Bookingu a gréckej turistickej polícii, muž okamžite cúvol. Svoje finančné nároky najskôr znížil na polovicu pod zámienkou „miestnych daní“ a nakoniec s nátlakom úplne prestal. Celý incident však rodine, v ktorej bol starší muž diabetik so sprievodnými chorobami, kompletne zničil psychickú pohodu na dovolenke.

V ráno odchodu prišiel viditeľne urazený a nahnevaný majiteľ prebrať kľúče. Pred odchodom rodiny rázne skontroloval každú jednu skriňu, poličku, opäť nazrel do chladničky a skontroloval dokonca aj toaletu. Skutočný šok však prišiel pol hodiny po odchode rodiny, kedy Tatjane pípla na mobile správa. Grék v nej zrazu otočil o 180 stupňov – poďakoval sa za dokonale uprataný byt, ospravedlnil sa za nedorozumenie a dodal, že peniaze si vyrieši sám a kedykoľvek sú uňho opäť vítaní.

Viac o téme: DovolenkaGréckoBooking
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