Známa spoločnosť chystá masívne prepúšťanie: O prácu má prísť takmer 1 000 ľudí

ŠTOKHOLM - Takmer tisícka zamestnancov nábytkárskej spoločnosti IKEA príde tento rok o prácu. Firma prepustí zamestnancov predovšetkým vo Švédsku. Paradoxne by tento krok mal priniesť benefity pre zákaznákov v podobe rýchlejšej logistiky či dokonca nižších cien.
IKEA ruší celkovo 945 pracovných pozícií, z toho 625 je vo Švédsku. „Ide o zefektívnenie ao to, že určité role zaniknú,“ povedal hovorca spoločnosti IKEA vo Švédsku Fredrik Norrlid. Informuje o tom švédsky web Aftonbladet.
Zmeny sa týkajú skupiny Ingka, ktorá vlastní väčšinu obchodných domov IKEA. Generálny riaditeľ firmy Juvencio Maeztu vysvetlil, že znižujú počet zamestnancov kvôli potrebe zjednodušiť organizáciu, vytvoriť rýchlejšie rozhodovacie procesy a znížiť náklady. „Ide o vytvorenie správnych podmienok pre rast a znižovanie cien a zároveň o to, aby sme zostali verní našej vízii, ktorou je vytvorenie lepšieho, dostupnejšieho a udržateľnejšieho každodenného života pre čo najviac ľudí,“ uviedol.