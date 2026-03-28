Vrátiš vodičský preukaz a dostaneš 25-tisíc eur! Krajina prišla s neodolateľnou ponukou: Kto skôr príde, ten berie

VALLETTA - Malta patrí medzi najhustejšie obývané krajiny sveta a jej cesty sú dlhodobo preťažené rekordným počtom áut. Vláda preto zaviedla odvážnu schému, v ktorej mladým vodičom ponúka 25‑tisíc eur za to, že sa na päť rokov vzdajú svojho vodičského preukazu. Treba však splniť viaceré podmienky.
Na Malte funguje nová schéma, ktorá mladým vodičom ponúka nezvyčajnú možnosť - ak sa na päť rokov vzdajú svojho vodičského preukazu, dostanú 25‑tisíc eur. Program je určený pre ľudí do 30 rokov a funguje na princípe „kto skôr príde, ten berie“. Každý úspešný žiadateľ dostane 5-tisíc eur ročne počas piatich rokov, pričom prvá splátka sa vyplatí po schválení žiadosti a odovzdaní vodičského preukazu. Ďalšie splátky budú prichádzať vždy v rovnaký dátum nasledujúce roky, píše denník Times of Malta.
Transport Malta pôvodne uviedla, že celkový rozpočet schémy je päť miliónov eur, no neskôr upresnila, že rovnaká suma bude vyčlenená každý rok, čo znamená celkový päťročný balík vo výške 25 miliónov eur. To umožňuje podporiť približne tisíc mladých vodičov. Podmienkou účasti je minimálne sedemročný pobyt na Malte, vodičský preukaz kategórie B vlastnený aspoň dvanásť mesiacov a vodičák vydaný v krajine EÚ.
Nie všetci sa môžu zapojiť
Nie všetci sa však môžu do programu zapojiť. Nárok nemajú osoby, ktoré majú zo zákona prideleného šoféra, vrátane politických funkcionárov a ich partnerov, rovnako ako verejní činitelia či diplomati. Vylúčení sú aj tí, ktorých povolanie si vyžaduje platný vodičský preukaz. Počas celého päťročného obdobia účastníci nesmú šoférovať ani doma, ani v zahraničí. Ak by boli pristihnutí za volantom, okrem bežných trestov za jazdu bez vodičáku dostanú aj dodatočnú pokutu 5-tisíc eur a budú musieť vrátiť zvyšok grantu od dátumu porušenia pravidiel.
Po uplynutí piatich rokov si môžu požiadať o nový vodičský preukaz, no čaká ich povinných 15 hodín výučby v autoškole. Program je možné ukončiť aj predčasne, no v takom prípade musí účastník vrátiť nevyplatenú časť grantu. Napríklad pri ukončení po 13 mesiacoch by musel vrátiť 20-tisíc eur, pri ukončení v 49. mesiaci 5-tisíc. Výnimky sú možné len zo zdravotných alebo pracovných dôvodov, prípadne v iných odôvodnených situáciách, ktoré posúdi hodnotiaca komisia.
Prihlášky do programu sú otvorené až do 30. júna 2026. Schému predstavil minister dopravy Chris Bonett ešte v apríli minulého roka ako súčasť opatrení na zníženie počtu áut na maltských cestách. Malta totiž patrí medzi najhustejšie obývané krajiny sveta a zároveň má jednu z najvyšších mier automobilizácie v Európe. Na malom území jazdí viac áut, než dokážu cesty zvládnuť, čo spôsobuje chronické zápchy, preťaženú infraštruktúru a rastúce environmentálne zaťaženie. Pôvodne mala byť dostupná pre všetkých vodičov, no po pripomienkach bola upravená a zameraná výhradne na mladých ľudí.