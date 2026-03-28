Vrátiš vodičský preukaz a dostaneš 25-tisíc eur! Krajina prišla s neodolateľnou ponukou: Kto skôr príde, ten berie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VALLETTA - Malta patrí medzi najhustejšie obývané krajiny sveta a jej cesty sú dlhodobo preťažené rekordným počtom áut. Vláda preto zaviedla odvážnu schému, v ktorej mladým vodičom ponúka 25‑tisíc eur za to, že sa na päť rokov vzdajú svojho vodičského preukazu. Treba však splniť viaceré podmienky.

Na Malte funguje nová schéma, ktorá mladým vodičom ponúka nezvyčajnú možnosť - ak sa na päť rokov vzdajú svojho vodičského preukazu, dostanú 25‑tisíc eur. Program je určený pre ľudí do 30 rokov a funguje na princípe „kto skôr príde, ten berie“. Každý úspešný žiadateľ dostane 5-tisíc eur ročne počas piatich rokov, pričom prvá splátka sa vyplatí po schválení žiadosti a odovzdaní vodičského preukazu. Ďalšie splátky budú prichádzať vždy v rovnaký dátum nasledujúce roky, píše denník Times of Malta.

Transport Malta pôvodne uviedla, že celkový rozpočet schémy je päť miliónov eur, no neskôr upresnila, že rovnaká suma bude vyčlenená každý rok, čo znamená celkový päťročný balík vo výške 25 miliónov eur. To umožňuje podporiť približne tisíc mladých vodičov. Podmienkou účasti je minimálne sedemročný pobyt na Malte, vodičský preukaz kategórie B vlastnený aspoň dvanásť mesiacov a vodičák vydaný v krajine EÚ.

Nie všetci sa môžu zapojiť

Nie všetci sa však môžu do programu zapojiť. Nárok nemajú osoby, ktoré majú zo zákona prideleného šoféra, vrátane politických funkcionárov a ich partnerov, rovnako ako verejní činitelia či diplomati. Vylúčení sú aj tí, ktorých povolanie si vyžaduje platný vodičský preukaz. Počas celého päťročného obdobia účastníci nesmú šoférovať ani doma, ani v zahraničí. Ak by boli pristihnutí za volantom, okrem bežných trestov za jazdu bez vodičáku dostanú aj dodatočnú pokutu 5-tisíc eur a budú musieť vrátiť zvyšok grantu od dátumu porušenia pravidiel.

Po uplynutí piatich rokov si môžu požiadať o nový vodičský preukaz, no čaká ich povinných 15 hodín výučby v autoškole. Program je možné ukončiť aj predčasne, no v takom prípade musí účastník vrátiť nevyplatenú časť grantu. Napríklad pri ukončení po 13 mesiacoch by musel vrátiť 20-tisíc eur, pri ukončení v 49. mesiaci 5-tisíc. Výnimky sú možné len zo zdravotných alebo pracovných dôvodov, prípadne v iných odôvodnených situáciách, ktoré posúdi hodnotiaca komisia.

Prihlášky do programu sú otvorené až do 30. júna 2026. Schému predstavil minister dopravy Chris Bonett ešte v apríli minulého roka ako súčasť opatrení na zníženie počtu áut na maltských cestách. Malta totiž patrí medzi najhustejšie obývané krajiny sveta a zároveň má jednu z najvyšších mier automobilizácie v Európe. Na malom území jazdí viac áut, než dokážu cesty zvládnuť, čo spôsobuje chronické zápchy, preťaženú infraštruktúru a rastúce environmentálne zaťaženie. Pôvodne mala byť dostupná pre všetkých vodičov, no po pripomienkach bola upravená a zameraná výhradne na mladých ľudí.

Na testy išiel 139-krát! Poliak robí vodičák už 7 rokov, JEDNA banálna chyba v učení ho stála roky života
Načakané plány vlády: Slovensko chce mať technický náskok, na úradoch už riešia zákony autá s umelou inteligenciou!
Vodiči, pripravte si peňaženky: Ceny PZP idú hore a štát zavádza NEKOMPROMISNÉ pokuty, hrozí aj vyradenie auta!
Nie ste medzi nimi? Veľké porovnanie, tieto ZNAČKY áut sa na Slovensku kradnú najčastejšie!
Prejav znovuzvoleného predsedu PS Michala Šimečku na sneme v Trnave
Šimečka počas príhovoru na sneme PS: Pripravili sme balíček s názvom kladivo na korupciu
Premiéra muzikálu Život na 2 ťahy: Lelkesovci ožili v koži, chic Ema a aha, koho vystískal Fašiang!
Rušňovodiči ohlásili protestné zhromaždenie: Odmietajú zámer kamerového systému
Ministerka kultúry Šimkovičová kritizuje festival Biela noc za satanizmus a okultné rituály na Námestí slobody
Veľký ZVRAT v novom PRIESKUME: Smer opäť na vrchole, PS padá... Fico vyhral aj v ďalšom rebríčku!
Zmena času môže ovplyvniť biorytmus, výkonnosť či kvalitu spánku
Pápež Lev XIV. otvorene: Rozdiely medzi chudobnými a bohatými sú čoraz väčšie, vyzýva na sociálnu spravodlivosť
Vrátiš vodičský preukaz a dostaneš 25-tisíc eur! Krajina prišla s neodolateľnou ponukou: Kto skôr príde, ten berie
Finančný gigant pod tlakom: Bank of America zaplatí milióny v prípade spojenom s Epsteinom
Šokujúce slová tajného agenta: Cez Maďarsko prechádzali NELEGÁLNE peniaze priamo pod dohľadom Zelenského!
Premiéra muzikálu Život na 2 ťahy: Lelkesovci ožili v koži, chic Ema a aha, koho vystískal Fašiang!
Golfová legenda Tiger Woods v rukách polície: Desivá nehoda pod vplyvom... Ide za mreže!
Veľká zmena v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch je KONIEC!
Hviezdna speváčka vystrašila fanúšikov: Predčasný koniec koncertu... Už nevládala pokračovať!
Sovietsky pracovný tábor sa zmenil na modrú lagúnu, láka krištáľovo čistou vodou
Namiesto vtáčích búdok šijú nosidlá: TAKTO vyzerá MODERNÁ škola v Rusku! Čo všetko žiaci vyrábajú pre armádu?
Vyzeral ako obeť smrtiacej huby, no v SEKUNDE zaútočil! Vedci objavili pavúka, ktorý predstiera, že je ZOMBIE
Našli hrob NAJSLÁVNEJŠIEHO mušketiera! Pod oltárom v Maastrichte ležala kostra s guľkou, DNA má potvrdiť d'Artagnana
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Tisíc eur a pokoj od štátu: Dankovci chcú zaviesť novinku, ktorá zmení život tisícom živnostníkov
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť

VIDEO Sýkora si získal srdcia Rangers! Tréner ho vychválil do nebies, pozrite na reakcie jeho spoluhráčov
VIDEO Absolútna paráda! Adam Sýkora strelil svoj prvý gól v NHL a stal sa hviezdou zápasu
Adam Hagara na MS v krasokorčuľovaní v Prahe: Online prenos z voľných jázd
Top senzácia v skupine Slovenska: Úhlavný rival sokolíkov v boji o ME šokujúco zlyhal s trpaslíkom!
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Chcete zmeniť odbor? Takto si nájdete prácu aj bez skúseností
Ste hviezda tímu alebo tichý sabotér? Tento rýchly test odhalí, aký ste typ
Dostali ste výpis z druhého piliera? Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by ste mali vedieť
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Koľko hrozienok do mazanca? Správne množstvo robí rozdiel
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
USA vystrelili na Irán viac než 850 rakiet Tomahawk. Ich zásoby klesajú na kritickú úroveň
Vedci tvrdia, že táto látka, ktorá sa predáva aj v doplnkoch stravy, môže spomaliť starnutie a súvisieť s Alzheimerom aj Parkinsonom. Má to však háčik
Čína predstavila dva nové laserové systémy Guangjian-11E a 21A. Drony na krátku vzdialenosť dokážu zničiť v priebehu sekúnd
Dni na Zemi sa predlžujú rýchlejšie než v minulosti. Vedci hovoria, že do toho zasahuje aj človek
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete

Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do subst
Tieto hollywoodske celebrity zmenili estetické úpravy na nepoznanie: Z koho je dnes úplne nový človek?
Vrátiš vodičský preukaz a dostaneš 25-tisíc eur! Krajina prišla s neodolateľnou ponukou: Kto skôr príde, ten berie
Veľký ZVRAT v novom PRIESKUME: Smer opäť na vrchole, PS padá... Fico vyhral aj v ďalšom rebríčku!
Na sneme PS opäť zvolili Šimečku za predsedu hnutia: ZA neboli všetci! Vylúčili spoluprácu s TÝMITO stranami
