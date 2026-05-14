Polícia obvinila 37-ročného muža, v Poprade narazil do vozidla autoškoly

POPRAD - Polícia obvinila 37-ročného muža, ktorý v utorok (12. 5.) podvečer v Poprade narazil do vozidla autoškoly. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vodič šoféroval opitý.
Muž viedol osobné auto po Alžbetinej ulici, pričom pred križovatkou, keď vozidlo autoškoly pred ním zastavilo na značke „Stoj, daj prednosť v jazde“, do neho nabúral. „Sedemnásťročná slečna viedla auto ako vodička vo výcviku, spolujazdcom bol inštruktor autoškoly. Pri nehode došlo k poškodeniu oboch vozidiel, pričom škoda bola predbežne vyčíslená na približne 10.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Oboch vodičov podrobili dychovej skúške, v prípade 37-ročného muža policajti namerali hodnotu 2,5 promile. Vodička vo výcviku, ako aj inštruktor utrpeli pri náraze zranenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade šoféra obvinil z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.