DRÁMA na palube lietadla! Krátko po pristátí skolabovalo bábätko, posádka ho musela resuscitovať

IBIZA - Cestujúci švajčiarskej spoločnosti Swiss zažili na Ibize mimoriadne napätý večer. Let, ktorý ich mal v sobotu odviezť späť do Zürichu, bol na poslednú chvíľu zrušený po tom, čo na palube práve pristáteho lietadla skolabovalo bábätko. Situácia bola natoľko vážna a emočne náročná, že posádka nebola schopná pokračovať v službe a návrat domov sa posunul o celý deň.
Dieťa náhle skolabovalo krátko po pristátí na Ibize, píše portál 20 Minuten. Matka okamžite privolala pomoc a členovia posádky začali s resuscitáciou. Podľa slov pilota, ktorý situáciu neskôr vysvetľoval cestujúcim, sa im podarilo dieťa stabilizovať a odovzdať záchranárom. Dieťa bolo pri príchode zdravotníkov už pri vedomí. Swiss vyzdvihla aj reakciu cestujúcich sediacich v okolí, ktorí zostali pokojní, nezasahovali a umožnili záchranným tímom pracovať bez prekážok. „V takejto situácii rozhodujú sekundy,“ dodala aerolinka.
Letecká spoločnosť Swiss uviedla, že podobné udalosti sú pre posádku extrémne náročné. Preto sa rozhodli neabsolvovať plánovaný večerný let späť do Zürichu. Aerolinka cestujúcich okamžite presunula na ubytovanie a let bol uskutočnený až nasledujúci deň popoludní.
Sám pilot vo svojom príhovore cestujúcim priznal, že posádka bola po takomto zásahu psychicky vyčerpaná. „To nie je ospravedlnenie, ale verím, že pochopíte, prečo sme nemohli pokračovať,“ uviedol. Pasažieri dôvod posunu letu pochopili a nerobili problémy. „Pilot bol veľmi emotívny, bolo cítiť, že to s nimi všetkými otriaslo. Ale našťastie to dopadlo dobre,“ uviedla jedna z pasažierok.