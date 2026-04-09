Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!

BRATISLAVA - Europoslancovi Milanovi Mazurekovi (Republika) zamietli víza do Spojených štátov amerických. Politik o tom informoval na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde zároveň uviedol dôvod rozhodnutia amerických úradov.
Podľa denníka SME ide o krok, ktorý zapadá do širšieho rámca americkej politiky voči osobám spájaným s extrémizmom. "Práve som prišiel z americkej ambasády v Bruseli. Zamietli mi víza s odôvodnením, že som vraj na zozname členov nacistickej strany. Takže mám zakázané cestovať do Anglicka, aj USA," napísal na príbeh Instagramu Mazurek.
Zamietnutie víz do USA je v súlade s dlhodobou politikou Spojených štátov, ktoré obmedzujú vstup osobám zapojeným do extrémistických aktivít alebo tým, ktorí boli odsúdení za nenávistné prejavy.
Zrejme čítali aj pomerne nedávny rozsudok nad europoslancom
Mazurek vstúpil do povedomia verejnosti ako člen strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, za ktorú bol v roku 2016 zvolený do parlamentu. Už počas svojich politických začiatkov na seba upozorňoval radikálnymi postojmi. V roku 2015 bol zachytený na videu počas protestu proti islamizácii v Bratislave, kde verbálne útočil na moslimskú rodinu. "*ebem vášho Alaha! *ebem vášho Alaha!" znelo v známom virálnom videu, ktoré sa šírilo sociálnymi sieťami pred desiatimi rokmi.
V roku 2019 ho Najvyšší súd právoplatne odsúdil za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Dôvodom boli jeho rasistické vyjadrenia v žilinskom rádiu Frontinus, kde hanlivo hovoril o rómskej komunite a spájal ju s kriminalitou.
Týmto rozsudkom sa Mazurek stal historicky prvým slovenským poslancom, ktorý v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin prišiel o mandát v Národnej rade SR. Okrem straty poslaneckého kresla mu súd uložil aj peňažný trest vo výške 10-tisíc eur.
Nový začiatok v Republike
Po vnútrostraníckom konflikte v ĽSNS v roku 2021 sa Mazurek stal jednou z výrazných tvárí hnutia Republika. Hoci sa strana snažila o vizuálnu zmenu a profesionálnejšiu komunikáciu, ideovo nadviazala na radikálny nacionalizmus a kritiku zahraničnopolitického smerovania Slovenska. Mazurek z ĽSNS odišiel spolu s terajším šéfom Republiky a ďalším europoslancom Milanom Uhríkom a ďalšími.
Mazurek sa vo svojich verejných vystúpeniach opakovane venuje kritike NATO, spochybňovaniu pandemických opatrení a útokom na občiansku spoločnosť či sexuálne menšiny.
V minulosti čelil kritike aj za obsah na sociálnych sieťach, kde spochybňoval holokaust či pozitívne hodnotil vojnový Slovenský štát. Tieto vyjadrenia neskôr označil za chyby z mladosti.