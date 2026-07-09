Šok pri hre v lese: Deti objavili granát z druhej svetovej vojny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
SVIDNÍK - Deti, ktoré sa hrali v lesnom poraste pri skládke dreva v katastri obce Krajná Bystrá v okrese Svidník, našli v stredu (8. 7.) predmet pripomínajúci muníciu. Nález na linku 158 oznámila 29-ročná žena. Krajský pyrotechnik po obhliadke určil, že ide o mínometný granát nemeckej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Keďže granát bolo možné previezť na iné bezpečné miesto k jeho následnej likvidácii, pyrotechnik za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení ho zaistil a previezol k jeho zneškodneniu,“ povedala Ligdayová.