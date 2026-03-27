Prví BOJOVNÍCI o mestá a kraje už vystrkujú rožky: ZVRAT v Bratislave a pokusy Republiky v Nitre a v Prešove!

BRATISLAVA/NITRA/KOŠICE - Aj keď do volebnej jesene ostáva ešte niekoľko mesiacov, už v počiatku jari vystrkujú prvé rožky ohlásení kandidáti. Zásadná situácia môže nastať hneď v hlavnom meste Bratislave, v Nitre ale aj v Prešovskom kraji. Kto sa začína už pomaly ozývať a čo jednotliví kandidáti sľubujú?
Scenáre, s ktorými sa v Bratislave rátalo a aj jeden ZVRAT
Najviac sledovaná situácia pred spojenými jesennými voľbami je pochopiteľne v hlavnom meste. V Bratislave o priazeň voličov opäť zabojuje primátor Matúš Vallo z Teamu Bratislava. Predpokladá sa, že bude hlavným favoritom volieb, no má hneď niekoľko vyzývateľov.
Vallovu éru by rád ukončil protikandidát a bývalý člen jeho klubu Team Bratislava, ktorý už má svoju vlastnú Stranu Dunaj - Martin Winkler. Ten často hovorí o zmene smerovania mesta a tiež o zmenách v oblasti parkovania v meste. Jeho agenda sa sústredí na kritiku zadlžovania mesta, chaosu v doprave a parkovacej politiky. Presadzuje efektívnu správu financií, zlepšenie údržby verejných priestorov a dostupnejšie bývanie. V kampani zdôrazňuje potrebu reálnych riešení namiesto vizuálnych zmien.
Ďalšou Vallovou vyzývateľkou je mestská poslankyňa a starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Čahojová kandiduje na post primátorky Bratislavy s cieľom zastaviť
zadlžovanie mesta a zlepšiť jeho finančnú stabilitu. Jej agenda sa zameriava na funkčnú dopravu, transparentnú parkovaciu politiku a poriadok v uliciach. Kritizuje súčasné vedenie za nedostatok odbornosti pri riešení reálnych problémov obyvateľov. Kampaň stavia na občianskej podpore bez vplyvu oligarchov a nevylučuje dohodu s opozičnými kandidátmi, aby sa vyhla triešteniu hlasov.
Šubová kandiduje napriek tomu, že Naď už podporil Valla
Je tu však ešte jedno prekvapenie, a tým je predsedníčka Pirátskej strany Slovenska - Zuzana Šubová. Jej životný príbeh sa ešte viac zmedializoval aj po tom, čo v jej byte úradovalo policajné komando. Zaujímavosťou je, že len niekoľko týždňov predtým, ako vo webovom médiu PubliQ potvrdila svoju kandidatúru, sa udialo niečo iné v prípade šéfa jej partnerskej strany - Demokrati.
Zo strany Šubovej ide o veľmi zaujímavý a tak trochu aj očakávaný krok. Valla totiž nedávno kritizovala aj v kontexte výšky pokút za parkovanie. Interesantné je totiž to, že Jaroslav Naď ako šéf jej partnerskej strany Demokrati pritom už pár týždňov predtým v mene koalície Demokrati, SaS, PS verejne podporil na post šéfa kraja Juraja Drobu a na post primátora Matúša Valla.
V Nitre sa chce presadiť manželka Milana Uhríka z Republiky
Hoci Nitru už takmer desať rokov v primátorskej stoličke vedie Marek Hattas, svoju kandidatúru do tohto dňa ešte nepotvrdil. Podobne ako Vallo je však veľkým favoritom volieb.
Jeho prvou ohlásenou vyzývateľkou je Zuzana Uhríková. Ak vám je jej priezvisko povedomé, nemýlite sa. Vedzte, že ide o manželku šéfa mimoparlamentnej strany Republika Milana Uhríka. Jej agenda je bližšie neznáma, no v jednom z posledných statusov sľubuje "porážku slniečkárov". Ľudia jej už v komentárovej sekcii vytkli, že zatiaľ sa zdá, že okrem "boja so slniečkármi" nenastolila nijakú zásadnú agendu, ktorou by občanov presvedčila, aby ju volili.
V Prešove bude epicentrum boja parlamentnej koalície a opozície
Zaujímavé to určite bude ja na východe. Začneme Prešovom, kde sa už niekoľko rokov nachádza v pozícii primátora nominant Demokratov František Oľha.
Ten, aj keď tomu prieskumy najskôr veľmi nenapovedali, porazil v roku 2022 dovtedajšieho favorita Pavla Hagyariho, ktorý už primátorom bol predtým. Nateraz nie je jasné, či Hagyari opäť vyzve Oľhu, no všetko je otvorené. Hagyari je stále aktívny na sociálnych sieťach.
Rozhodujúci boj bude o župu, koalícia zrejme podporí Mazureka proti Majerskému
Aj keď aj situácia krajského mesta je rozhodne dôležitá a atraktívna pre divákov politiky, to, čo sa bude diať na úrovni prešovskej župy bude na jeseň ešte dôležitejšie. Svoj mandát si tam už roky ako župan nesie predseda KDH Milan Majerský. Jeho kandidatúra sa očakáva aj tento rok. Jeho vyzývateľ však pochádza opäť z radov Republiky.
Tak ako v roku 2022, aj teraz bude Majerského súperom v kampani europoslanec Milan Mazurek z Republiky. Ten už ohlásil kandidatúru na post šéfa kraja a rozhodne chce zabojovať o priazeň voličov. Jeho kandidatúru tak intenzívne pocítila aj koaličná strana aktuálneho spektra, že je pravdepodobne, že aj násilnejší Smer podporuje Mazurekovo ťaženie proti Majerskému v kraji. Svedči o tom aj to, že zatiaľ nikto zo Smeru, Hlasu či SNS nepredstavil na tento post proti Majerskému protikandidáta.
Všetko je však ešte otvorené a je možné, že svoju kandidatúru o post šéfa kraja v Prešove, tak ako pred rokmi, opäť ohlási známa tvár Hlasu-SD Michal Kaliňák.
V Košickom samosprávnom kraji bude tesno
Ak bude niekde tiež tesno, tak sú to Košice, konkrétne stolička župana. V nej zabojuje aktuálny predseda kraja Rastislav Trnka. Toho do predvolebného súboja už vyzvali Progresívne Slovensko cez Mariána Porvažníka, Demokrati cez exministra hospodárstva Karela Hirmana, KDH cez Luciu Gurbaľovú a skúsi to aj koaličný poslanec Hlasu-SD Igor Šimko.
Čo sa týka primátorovskej stoličky v Košiciach, tam sa predpokladá opätovná kandidatúra Jaroslava Poláčeka.
Progresívne Slovensko zväčšuje svoju agendu aj o východ Slovenska a aj tuto postavili Poláčekovi protikandidáta v podobe Martina Mudráka.
Okrem progresívcov chce Poláčeka vyzvať aj Ladislav Lörinc z Košickej strany.
Boj o kreslo primátora Bystrice ohlásil ako prvý Tomáš Sobota
V Banskej Bystrici je situácia pre komunálne voľby 2026 konkrétnejšia. Ako prvý oficiálne oznámil kandidatúru mestský a krajský poslanec, architekt Tomáš Sobota, ktorý plánuje kandidovať ako nestraník s podporou KDH a ambíciou osloviť širšie spektrum demokratických strán.
Vyzve tak aktuálneho primátora Jána Noska.
Do hry zároveň vstupuje aj faktor možného spájania politických strán. Viaceré subjekty – vrátane KDH, Demokratov, SaS a hnutia Slovensko – už deklarovali záujem postaviť spoločného kandidáta, pričom konkrétne meno malo byť predmetom ďalších rokovaní.
Očakáva sa aj kandidatúra na post župana zo strany aktuálneho župana Ondreja Luntera, ktorý už vystupuje v mene mestskej iniciatívy Stred. V kuloároch sa spomína aj minister cestovného ruchu a Športu Rudolf Huliak (Strana Vidieka), Marek Kotleba (Kotlebovci – ĽSNS), Michal Albert (KSS) či Maroš Čupka (Socialisti.sk).