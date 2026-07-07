Tragická nehoda na východe Slovenska: Motocyklista zomrel po zrážke s autom

STRÁŽSKE - Polícia v súvislosti s pondelkovou (6. 7.) tragickou nehodou na ceste I/18 medzi Strážskym a Nižným Hrabovcom začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Pri nehode zahynul vodič motocykla. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, k nehode došlo krátko pred 17.30 h.
Motocyklista podľa doterajších zistení polície viedol motocykel v smere od Strážskeho. Pri predchádzaní vozidla v protismere narazil do protiidúceho auta. „Zranenia, ktoré pri dopravnej nehode utrpel motocyklista, boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol,“ uviedla hovorkyňa s tým, že iné osoby sa nezranili.
Vodiči osobných motorových vozidiel boli podrobení dychovej skúške, prítomnosť alkoholu sa u nich nepotvrdila. To, či bol motocyklista pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva. Presné okolnosti tragickej nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania. Na cestách Košického kraja ide tento rok už o tretie úmrtie motocyklistu. Polícia preto vodičom motocyklov pripomína, aby nepreceňovali svoje schopnosti, jazdili opatrne a rýchlosť prispôsobili stavu vozovky, počasiu aj dopravnej situácii.