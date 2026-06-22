Pondelok22. jún 2026, meniny má Paulína, Paula, Pavla, zajtra Sidónia

Veľký PRELOM vo vyšetrovaní explózie bankomatu: Kukláči v akcii, DRSNÉ zábery obvineného!

Polícia má v rukách obvineného z útoku na bankomat v Dolných Salibách.
Polícia má v rukách obvineného z útoku na bankomat v Dolných Salibách. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, google.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

TRNAVA/DOLNÉ SALIBY - Verejnosť sa ešte stále spamätáva zo série vybuchujúcich prístrojov, ktoré vydávajú peniaze. Explózie bankomatov sú už takmer na dvojtýždennom poriadku a vždy pribudne nejaký nový prípad. Kým bankomatová mafia zrejme spriada ďalšie plány, polícia jej ide po krku. Svedčí o tom aj fakt, že už v týchto hodinách majú orgány činné v trestnom konaní obvineného muža, ktorého k nám dopravili Maďari. Ide o prípad z marca z Dolných Salíb.

VIDEO Polícia predviedla obvineného 28-ročného muža:

Polícia predviedla obvineného z útoku na bankomat v Dolných Salibách (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Polícia o predvedení 28-ročného obvineného muža informovala cez video na sociálnej sieti. K výbuchu v obci došlo v stredu 18. marca vo veľmi skorých ranných hodinách. Ide o obec neďaleko Galanty. 

Výbuch zaznamenali o 4:00 hodine ráno pri zastávke. Lupiči boli v tom čase "vynaliezaví" a dokonca zasprejovali aj kamery. Bankomat si mala skupina lupičov vtedy odniesť so sebou.

Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery! Prečítajte si tiež

Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery!

Obvineného eskortovali z Maďarska k nám

Netrvalo však dlho a spojením medzinárodných vyšetrovacích tímov sa prišlo na to, kto v tejto zločinnej kauze vystupuje. Polícia uverejnila autentické video, kde trnavskí kukláči eskortovali 28-ročného muža. Ten je obvinený z útoku na bankomat v Dolných Salibách.

"Policajti trnavského Pohotovostného policajného útvaru dnes vykonali eskortu 28 ročného muža, ktorý je obvinený z marcového prípadu výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby. Maďarskí policajti muža previezli na územie Slovenskej republiky, kde si ho prevzali naši PPÚ-čkari. Tí ho eskortovali do policajnej cely, kde počká na súd rozhodujúci o jeho väzbe," spresnila polícia.

Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečinov krádeže a poškodzovania cudzej veci, spáchaných spolupáchateľstvom.

Viac o téme: ExplóziaútočníkPolícia Bankomatová mafiaVýbuchBankomatMužDolné Salibty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Neuveriteľná ničivá vlna bankomatovej
Neuveriteľná ničivá vlna bankomatovej MAFIE: Po tohtotýždňových Oslanoch nastal ďalší VÝBUCH!
Domáce
Šokujúce zistenie v prípade
Šokujúce zistenie v prípade výbuchu bankomatu: Zmiznutie peňazí má mať na svedomí POLICAJTKA! Stopy vedú do Maďarska
Domáce
FOTO Polícia odhalila osobu, ktorá
Polícia odhalila osobu, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu pri Galante
Domáce
Bankomatová MAFIA vyhodila do
Bankomatová MAFIA vyhodila do vzduchu ďalší stroj: Pred explóziou dokonca zastriekali bezpečnostné kamery!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia predviedla obvineného z útoku na bankomat v Dolných Salibách
Polícia predviedla obvineného z útoku na bankomat v Dolných Salibách
Správy
Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak má s ňou ísť von, tak jedine s...
Filip Šebesta o dcére Amálke: Doma divoká, vonku anjelik! Ak má s ňou ísť von, tak jedine s...
Prominenti
SPPK apeluje na spotrebiteľov, aby kupovali najmä slovenské, nie dovážané mäso
SPPK apeluje na spotrebiteľov, aby kupovali najmä slovenské, nie dovážané mäso
Správy

Domáce správy

FOTO Meteorológovia varujú pred povodňami:
Meteorológovia varujú pred povodňami: Výstrahy platia vo viacerých okresoch
Domáce
Alojz Hlina
SaS kritizuje postup Lesov SR: Ide o kalamitnú ťažbu na severe Slovenska
Domáce
FOTO MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil tvrdý úder zločineckej skupine, zasahovalo viac ako 170 policajtov!
Domáce
Úplná uzávera železničného priecestia v Bernolákove: Vieme, kadiaľ povedie obchádzka aj dokedy potrvá
Úplná uzávera železničného priecestia v Bernolákove: Vieme, kadiaľ povedie obchádzka aj dokedy potrvá
Bratislava

Zahraničné

Európu tento týždeň čaká
Európu tento týždeň čaká vlna horúčav: Teploty budú presahovať 38 stupňov Celzia
Zahraničné
J.D. Vance
Rokovania s Iránom vo Švajčiarsku položili základ pre konečnú dohodu, tvrdí Vance
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Péter Magyar, líder opozičnej
Tvrdý krok maďarského premiéra: Spúšťame ukončenie mandátu prezidenta Tamása Sulyoka!
Zahraničné
José Luis Ábalos
Korupčný škandál v Španielsku: Bývalý minister Ábalos dostal 24 rokov väzenia
Zahraničné

Prominenti

Je TOTO definitívne zbohom?
Je TOTO definitívne zbohom? Hviezda Dunaja zverejnila výrečný odkaz... TÁTO postava končí!
Domáci prominenti
Katie Price
Katie Price ostro zaútočila na svojho EX: Mal by si sa hanbiť, si mizerný otec!
Zahraniční prominenti
Desivá búrka ochromila podujatia
Desivá búrka ochromila podujatia v Bratislave: No Name zažili po 30 rokoch totálny šok!
Domáci prominenti
Leomie Anderson
Úsporný outfit známej moderátorky: Prsia jej zakrývali len dva... vtáky?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

undefined
Vysoké teploty ohrozujú zdravie: Viete, čo robiť pri KOLAPSE?
Zaujímavosti
Tajomstvo kráľovského paláca: Viktória
Tajomstvo kráľovského paláca: Viktória a Albert si vybudovali raj pripomínajúci Neapolský záliv
dromedar.sk
Prelom v boji proti
Prelom v boji proti rakovine mozgu: Nový test dokáže odhaliť nádor za pár minút
Zaujímavosti
Štúdia vyriešila dôležitú záhadu:
Štúdia vyriešila dôležitú záhadu: Pre TOTO sa milióny žien prejedajú!
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce
Nový spôsob opaľovania zažíva
Nový spôsob opaľovania zažíva boom: Skúsili ste ho aj vy?
plnielanu.sk
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk

Ekonomika

Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Štát pritvrdzuje proti zneužívaniu dávok, chce však aj motivovať: Kto dostane viac peňazí?
Pošta v lekárni? Nový model môže doraziť aj do vášho mesta. Pozrite sa, ako funguje malá pošta! (foto)
Pošta v lekárni? Nový model môže doraziť aj do vášho mesta. Pozrite sa, ako funguje malá pošta! (foto)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Doku opustil tím, aby bol pri pôrode: Odporné slová moderátorky, hanebný útok
MS VO FUTBALE 2026 Doku opustil tím, aby bol pri pôrode: Odporné slová moderátorky, hanebný útok
MS vo futbale
Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Slovenským športom otriasla obrovská tragédia: Zahynula naša olympionička (†24)
Športová streľba
MS VO FUTBALE 2026 Najviac utláčaný tím? Irán dojal Los Angeles emotívnym gestom v šatni
MS VO FUTBALE 2026 Najviac utláčaný tím? Irán dojal Los Angeles emotívnym gestom v šatni
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Trávnik pre finálový zápas vyvoláva kontroverzie: Hráči naň nemajú pekného slova
MS VO FUTBALE 2026 Trávnik pre finálový zápas vyvoláva kontroverzie: Hráči naň nemajú pekného slova
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava

Kariéra a motivácia

Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
O práci s humorom
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Pracovné prostredie
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Motivácia a inšpirácia
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
Personálni manažéri priznali pravdu: Motivačné listy často končia bez povšimnutia. Kedy vám ešte môžu pomôcť získať prácu?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
Rady a tipy
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Prírodný repelent z kuchyne: Ako odpudiť hmyz pri jedle na terase
Rady a tipy

Technológie

Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Vyzerá ako obyčajný kontajner, no môže odpáliť strelu na 2 000 kilometrov. Európa ukázala novú zbraň pre hlboké údery
Armádne technológie
Ukrajinci priznávajú problém. Nové ruské Šáhidy sú príliš rýchle
Ukrajinci priznávajú problém. Nové ruské Šáhidy sú príliš rýchle
Drony a autonómne systémy
Vedci možno odhalili, čo v skutočnosti spúšťa Alzheimerovu chorobu. Plaky v mozgu môžu byť len následkom hlbšieho problému
Vedci možno odhalili, čo v skutočnosti spúšťa Alzheimerovu chorobu. Plaky v mozgu môžu byť len následkom hlbšieho problému
Veda a výskum
Tieto látky nájdeš v bežných potravinách z obchodu. Veľká štúdia ich spája s vyšším tlakom a rizikom chorôb srdca
Tieto látky nájdeš v bežných potravinách z obchodu. Veľká štúdia ich spája s vyšším tlakom a rizikom chorôb srdca
Veda a výskum

Bývanie

Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka

Pre kutilov

Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Sex
Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil
Domáce
MEGAAKCIA Urus: ÚBOK zasadil tvrdý úder zločineckej skupine, zasahovalo viac ako 170 policajtov!
DRÁMA v Nitre: VIDEO
Domáce
DRÁMA v Nitre: VIDEO Autobus plný detí zachvátili plamene, vracali sa zo školského výletu
Veľký PRELOM vo vyšetrovaní
Domáce
Veľký PRELOM vo vyšetrovaní explózie bankomatu: Kukláči v akcii, DRSNÉ zábery obvineného!
V známom bare sa
Domáce
V známom bare sa strhla HROMADNÁ BITKA! Musela zasahovať polícia

Ďalšie zo Zoznamu