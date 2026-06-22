Veľký PRELOM vo vyšetrovaní explózie bankomatu: Kukláči v akcii, DRSNÉ zábery obvineného!

TRNAVA/DOLNÉ SALIBY - Verejnosť sa ešte stále spamätáva zo série vybuchujúcich prístrojov, ktoré vydávajú peniaze. Explózie bankomatov sú už takmer na dvojtýždennom poriadku a vždy pribudne nejaký nový prípad. Kým bankomatová mafia zrejme spriada ďalšie plány, polícia jej ide po krku. Svedčí o tom aj fakt, že už v týchto hodinách majú orgány činné v trestnom konaní obvineného muža, ktorého k nám dopravili Maďari. Ide o prípad z marca z Dolných Salíb.
VIDEO Polícia predviedla obvineného 28-ročného muža:
Polícia o predvedení 28-ročného obvineného muža informovala cez video na sociálnej sieti. K výbuchu v obci došlo v stredu 18. marca vo veľmi skorých ranných hodinách. Ide o obec neďaleko Galanty.
Výbuch zaznamenali o 4:00 hodine ráno pri zastávke. Lupiči boli v tom čase "vynaliezaví" a dokonca zasprejovali aj kamery. Bankomat si mala skupina lupičov vtedy odniesť so sebou.
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Obvineného eskortovali z Maďarska k nám
Netrvalo však dlho a spojením medzinárodných vyšetrovacích tímov sa prišlo na to, kto v tejto zločinnej kauze vystupuje. Polícia uverejnila autentické video, kde trnavskí kukláči eskortovali 28-ročného muža. Ten je obvinený z útoku na bankomat v Dolných Salibách.
"Policajti trnavského Pohotovostného policajného útvaru dnes vykonali eskortu 28 ročného muža, ktorý je obvinený z marcového prípadu výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby. Maďarskí policajti muža previezli na územie Slovenskej republiky, kde si ho prevzali naši PPÚ-čkari. Tí ho eskortovali do policajnej cely, kde počká na súd rozhodujúci o jeho väzbe," spresnila polícia.
Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečinov krádeže a poškodzovania cudzej veci, spáchaných spolupáchateľstvom.