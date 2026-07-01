Hrôza na palube: Boeing narazil chvostom do dráhy! A tým sa dráma neskončila

PALMA DE MALLORCA - Cestujúci smerujúci na dovolenku na Mallorce zažili nepríjemné chvíle. Lietadlo spoločnosti TUI pri prvom pokuse o pristátie narazilo zadnou časťou trupu na pristávaciu dráhu, následne muselo opäť vzlietnuť a až na druhý pokus bezpečne pristálo. Incident si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadnych zranených.
Lietadlo po náraze muselo okamžite prerušiť pristátie
Boeing 737 spoločnosti TUI smeroval z írskeho Dublinu na Mallorcu, keď počas pristávacieho manévru došlo k nečakanému incidentu. Podľa denníka Bild lietadlo pri dosadnutí zachytilo zadnou časťou trupu o pristávaciu dráhu letiska Palma de Mallorca.
Posádka následne okamžite prerušila pristátie a vykonala manéver opätovného vzletu. Náraz bol natoľko silný, že sa z lietadla odlomili viaceré časti, ktoré zostali ležať na pristávacej dráhe.
Letisko na krátky čas ochromili uzávery oboch dráh
Po incidente museli letiskové služby uzavrieť pristávaciu dráhu 24L, aby z nej odstránili trosky. Viaceré lietadlá boli nútené prerušiť pristávací manéver a pokračovať na paralelnú dráhu.
Posádka poškodeného Boeingu zároveň vyhlásila rádiový kód PAN PAN, ktorým piloti oznamujú naliehavú situáciu, ktorá si vyžaduje prednostné vybavenie, nejde však o bezprostredné ohrozenie života. Riadiaci letovej prevádzky preto lietadlu udelili prednosť pri pristátí na druhej pristávacej dráhe a jedno z lietadiel v záverečnej fáze priblíženia muselo okamžite zmeniť kurz.
Po bezpečnom pristátí zostal Boeing stáť priamo na dráhe, kde ho skontrolovali letiskoví hasiči. Počas kontroly bola na niekoľko minút uzavretá aj druhá pristávacia dráha, takže letisko Palma de Mallorca bolo krátko úplne mimo prevádzky.
Ďalší pilot hlásil nízku zásobu paliva
Napätie na riadiacej veži ešte zvýšila ďalšia posádka, ktorá počas dočasného uzavretia oboch dráh oznámila stav Minimum Fuel, teda nízku rezervu paliva. Núdzový stav však piloti podľa dostupných informácií nevyhlásili.
Po odstránení trosiek letiskové služby najskôr otvorili dráhu 24L a krátko nato aj druhú pristávaciu dráhu. Letecká prevádzka sa následne postupne vrátila do bežného režimu a žiadne z lietadiel nemuselo byť presmerované na iné letisko.
Vyšetrovatelia zisťujú príčinu incidentu
Prípad už vyšetrujú leteckí experti spolu s technikmi. Zamerajú sa na to, čo spôsobilo kontakt zadnej časti lietadla s pristávacou dráhou. Skúmať budú, či zohral úlohu silný vietor, chyba posádky alebo technická porucha stroja.
Odborníci zároveň preveria rozsah poškodenia konštrukcie lietadla. Boeing zostáva až do ukončenia vyšetrovania odstavený z prevádzky.