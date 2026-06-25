Pripravte sa: Diaľničiari na niekoľko hodín uzavrú tunely Ovčiarsko a Žilina na D1

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v noci zo štvrtka na piatok (26. 6.) na niekoľko hodín uzavrie úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, dôvodom je obnova vodorovného značenia.
Práce sú naplánované na nočné hodiny, keď je intenzita dopravy nižšia. „V smere z Bratislavy do Prešova bude diaľnica uzavretá od štvrtka 20.00 h približne do polnoci. V opačnom smere, teda z Prešova do Bratislavy, sa uzávera začne krátko po polnoci a bude trvať približne štyri hodiny,“ upresnili diaľničiari.
Počas uzáver budú obchádzkové trasy
Počas uzáver budú obchádzkové trasy vedené cez Žilinu. V smere Bratislava - Prešov bude doprava odklonená z D1 na D3 v križovatke uzol Žilina a následne cez Žilinu späť na diaľničný privádzač v smere na Lietavskú Lúčku. V opačnom smere bude doprava z D1 odklonená v križovatke Lietavská Lúčka na diaľničný privádzač Žilina a ďalej cez Žilinu smerom na D3.